Los elogios de Matías Almeyda a Julián Álvarez antes de enfrentar al Atlético de Madrid con Sevilla: “Lo tiene todo”

Sevilla no ha logrado mantener el nivel que necesitó para lograr una aplastante victoria 4-1 sobre Barcelona, perdiendo sus dos partidos siguientes por LaLiga: 3-1 como local ante Mallorca y 2-1 en su visita a la Real Sociedad. Por eso el duelo que este sábado mantendrá ante Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano representará una parada de máximo riesgo, pero también una oportunidad para que Matías Almeyda logre alimentar a sus dirigidos de una motivación especial.

El equipo del Nervión viene de avanzar entre semana en Copa del Rey, imponiéndose 4-1 al Toledo, y buscará ahora tres puntos que vuelvan a acercarlo a los puestos de clasificación a competiciones europeas ante un equipo Colchonero a cuyo entrenador, Diego Simeone, conoce muy bien el ex River por haber compartido tanto Selección Argentina como en Lazio durante una temporada.

Más allá de reconocer en rueda de prensa el gran trabajo de su excompañero como DT a lo largo de 15 temporadas ininterrumpidas, Almeyda se detuvo en Julián Álvarez como el jugador rival que puede marcar un diferencial incluso en un partido de máxima paridad.

Julián Álvarez, la carta más peligrosa de Atlético de Madrid según Almeyda. (Getty).

“Tienen cosas buenísimas. Julián Álvarez, por ejemplo, es uno de los mejores futbolistas que hay hoy en el mundo. Lo tiene todo. Es rápido, peligroso, agresivo, goleador, técnico y solidario con sus compañeros”, dijo sobre el delantero que, como él, terminó de forjarse en las divisiones inferiores de River e hizo allí su estreno como profesional.

Relajación tras Barcelona

Almeyda también reconoció que lejos de servir de impulso, la contundente victoria ante Barcelona pareció generar cierta relajación en sus dirigidos, que no pudieron sumar puntos en sus siguientes compromisos por LaLiga: “Todos nos entusiasmamos y es normal, porque hablar y la ilusión es gratis. Todos tenemos ilusiones, pero los hechos hablan por sí solos. Nosotros vamos en la búsqueda de ir cambiando y corrigiendo pequeñas cosas, incorporando nuevas herramientas. Yo no vivo de aquella victoria. Sé lo que tenemos y cómo estamos”, manifestó.

Cara a cara con Simeone

El DT de Sevilla dijo tener “respeto” y un gran “aprecio” por Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Pero aclaró: “Nosotros ya dejamos de jugar. Él es un excelentísimo entrenador y nosotros trataremos de hacer lo que hace 17 años que no se hace. Se espera que lo hagamos nosotros (ganar en el Metropolitano), pero en estos años no lo pudo hacer nadie. Es un lindo reto”.