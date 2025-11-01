Los goles de Julián Álvarez y Thiago Almada para amargar al Sevilla de Matías Almeyda con Atlético de Madrid

Atlético de Madrid se impuso 3-0 a Sevilla en el duelo de entrenadores argentinos que tuvo lugar este sábado en el Estadio Metropolitano, por la undécima fecha de LaLiga. Julián Álvarez de penal, Thiago Almada y Antoine Griezmann fueron los autores de los goles.

El Colchonero había dominado a los de Nerviónsin claridad suficiente para tomar ventaja en el marcador, hasta que Julián Álvarez se hizo cargo del penal sancionado a instancias del VAR, por una infracción sobre José María Giménez, para vencer a Vlachodimos y poner a ganar 1-0 al equipo del Cholo en 64 minutos.

En el duelo de entrenadores argentinos que tuvo lugar en el Estadio Metropolitano, por la undécima fecha de LaLiga, los de Matías Almeyda se habían dedicado a resistir como bloque defensivo durante los primeros 45 minutos y los del Cholo habían atacado con demasiada prisa, perdiendo claridad en los metros finales.

Nicolás González, quien minutos después del gol de Julián tuvo que dejar la cancha con una molestia física, había tenido la más clara de esa primera mitad con una definición que devolvió el palo.

Esa salida del ex Juventus dio lugar al ingreso de Thiago Almada, quien no tardó en hacer pesar su presencia en el terreno de juego. Tras un gran desborde y centro atrás de Giuliano Simeone a los 76, el volante creativo definió de primera para decretar el 2-0 y comenzar a sentenciar el encuentro.

Pero el tanto que pondría cifras definitivas al partido lo marcó el francés Antoine Griezmann, también ingresado desde el banco de suplentes, sacando provecho de una buena asistencia de Almada.

Con el triunfo, a falta de que jueguen Real Madrid y Barcelona, Atlético de Madrid escaló a la cuarta posición de LaLiga con 22 puntos, cinco menos que los 27 del equipo Merengue que de momento lidera en soledad.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético de Madrid?

El próximo partido del Atlético de Madrid será el próximo martes 4 de noviembre recibiendo a Union Saint Gilloise por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Su próximo compromiso por LaLiga será el sábado 8 de noviembre, también en el Metropolitano ante Levante.