Ganó la Copa Sudamericana, jugará el próximo Mundial y Almeyda lo espera como refuerzo de Sevilla

En su primer semestre como entrenador del Sevilla, Matías Almeyda ha logrado dar batalla con un plantel que casi no tuvo fichajes, llegando al último parate del año por Fecha FIFA en la novena posición de LaLiga, con 16 puntos y más cerca de los puestos de clasificación a competiciones europeas que de los de una pelea por no descender a la que el equipo parecía estar condenado en la previa.

Como recompensa a su buena tarea, la directiva está decidida a hacer el esfuerzo de concretar dos fichajes para la segunda mitad de la temporada, siendo la prioridad un delantero y un mediocampista ofensivo. Después que el propio DT confirmará que llegarán refuerzos en enero, tomó fuerza el nombre de Patrik Mercado, futbolista de 22 años que pertenece a Independiente del Valle de Ecuador, por quien ya se habrían iniciado las negociaciones desde Nervión.

Considerado como el mejor futbolista de la liga de Ecuador, hizo su debut con la Selección mayor que conduce Sebastián Beccacece en la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol, ingresando ante Paraguay, y está cotizado en 5 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt, aunque se cree que no lo dejarán salir por menos del doble.

Mercado integró el plantel de Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana en 2022, aunque solo llegó a disputar 12 minutos en todo el certamen. También se colgó la medalla de campeón de la Recopa en 2023, imponiéndose nada menos que a Flamengo en una serie en la que tuvo 30 minutos de acción.

Mercado sigue sumando experiencia con la Selección de Ecuador con vistas al próximo Mundial. (Getty).

Este año, su aporte al equipo en los certámenes internacionales fue mucho mayor. Jugó los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y siete por Copa Sudamericana; además de estar convocado en la presente Fecha FIFA con Ecuador, para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda, y muy bien considerado para la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial de 2026.

En Independiente del Valle reconocen el interés

Desde el club ecuatoriano reconocieron que “Sevilla es una de las opciones firmes para Patrik Mercado”, según avanzó este jueves el portal Estadio Deportivo. Frustrada su salida rumbo al fútbol portugués hace meses, el principal competidor del equipo que conduce Matías Almeyda parece ser ahora el Wolfsburgo de Alemania.

El periodista ecuatoriano Brian Ávalos destacó a su vez que “Independiente del Valle es especialista en preparar al futbolista para dar el salto a Europa” y que el mediocampista de 22 años “está preparado para fichar con un equipo como Sevilla, donde estoy seguro que encajará muy bien”.

