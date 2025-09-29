La intimidad de Julián Alvarez, de la dieta saludable, a la chef privada y los permitidos cuando la rompe: “Tres milanesas”

El inicio de temporada de Julián Alvarez fue de menos a más. Tras una sequía goleadora en la que convirtió un solo gol y falló un penal ante Mallorca, el delantero argentino se destapó, marcó un triplete ante el Rayo Vallecano y se despachó con un doblete en la goleada contra el Real Madrid.

En medio de su segunda temporada como futbolista del Atlético de Madrid, la Araña habló en una extensa entrevista para el canal de YouTube de Agustín Creevy, y allí entre otras cosas compartió su dieta, que está a cargo de Nataly, una chef que contrató para que le cocine a él y su familia.

“Lo hago comer saludable, todo light. Come saludable, pero en algún día libre tiene permitido y le damos premios. Anoche hizo tres goles (ante Rayo Vallecano) y comió tres milanesas. Equilibramos las verduras y dentro de las proteínas hay pollo”, comentó la chef personal de Alvarez respecto a su rutina con las comidas.

Durante la entrevista con el ex jugador de Los Pumas, la Araña siguió con esta dieta, debido a que el almuerzo que compartieron fue tartas de verdura junto a un puré de calabaza. Esto se dio en el día previo al clásico ante el Real Madrid, que terminó con victoria colchonera por 5 a 2.

Por otro lado, el mismo Julián fue consultado por sus dotes en la cocina y cuáles son sus permitidos a la hora de romper la dieta. “Me gusta cocinar, antes dependía de mí la cocina. Mi permitido son las hamburguesas y el helado“, comentó al respecto el delantero de 25 años.

Para cerrar, explicó que en Inglaterra cocinaba con frecuencia, pero esto cambió una vez que se fue a vivir a Madrid: “En Manchester tenía más tiempo libre para cocinar, acá la ciudad es más atractiva, tiene más cosas para hacer y no tengo tiempo”, esbozó.

Publicidad

Publicidad

Simeone destacó la humildad de Julián Álvarez y pidió a todo el Atlético de Madrid que lo cuide

En conferencia de prensa, Simeone continuó llenando de elogios a Julián Álvarez luego de trazar esa comparación: “Es un futbolista al que yo le valoro más, más de todo lo que se ve, la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad de, como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue”, señaló.

“Eso lo tenemos que cuidar. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club“, completó el Cholo.

Publicidad

Publicidad

En la presente temporada, y con el doblete ante Real Madrid, Julián Álvarez acumula seis goles en siete partidos y sólo se encuentra por detrás de Kylian Mbappé (8) en la tabla de goleadores de LALIGA. Además, desde su llegada al club colchonero, son 35 goles y 9 asistencias en 64 partidos disputados en todas las competiciones.

ver también Fernando Torres: “Julián Alvarez es el mejor jugador del mundo”