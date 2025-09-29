Todos los integrantes del ambiente que conforman al Atlético de Madrid están maravillados con Julián Alvarez. El delantero de la Selección Argentina ya lleva 35 goles (y 9 asistencias en 64 partidos), de los cuales, cuatro fueron ante el Real Madrid, que ya es su víctima favorita desde que arribó al fútbol europeo.

Le marcó dos en el Santiago Bernabéu la temporada pasada (uno por LaLiga y otro por la Champions League) y dos en el Derbi Madrileño que se disputó este último sábado en el Estadio Metropolitano. La Araña marcó el tercero y el cuarto tanto para que el Colchonero encaminara el triunfo ante el equipo que comanda Xabi Alonso.

Por eso, hinchas, directivos, compañeros y cuerpo técnico están rendidos a los pies del nacido en Calchín. Y el que también está impresionado por el presente del ex River es Fernando Torres, legendario centrodelantero que es uno de los máximos artilleros de la historia del Atlético de Madrid con 129 anotaciones en 403 partidos.

“Para mí, Julián Alvarez es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda. No hay mucho más que decir, lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo”, dijo el Niño, actual entrenador del Atlético Madrileño (equipo filial del Atleti), en la conferencia de prensa posterior a la victoria de su equipo sobre el Ibiza 2 a 0.

En esa misma línea, Torres remarcó que la Araña tiene el ADN de la institución colchonera: ”Representa todo lo que tienen los grandes representantes atléticos que han jugado como Julián en nuestro equipo“.

Así está Julián Alvarez en la tabla histórica de goleadores del Atlético de Madrid

Julián Alvarez ya suma 35 goles en el Atlético de Madrid, cifra que le sirve para ubicarse en el puesto 46 de la tabla de los máximos goleadores de la historia del elenco rojiblanco. Asimismo, le faltan 61 anotaciones para meterse en el Top Ten de dicha clasificación, que está integrado por: Antoine Griezmann (199), Luis Aragonés (159), Adrián Escudero (153), Fernando Torres (129), José Garate (127), Paco Campos (123), Joaquín Peiró (114), Sergio Aguero (101), Adelardo (100) y Diego Forlán (96).

