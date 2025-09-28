Desde adentro: así vivió la familia de Julián Álvarez los dos goles al Real Madrid en el clásico

En el marco de la séptima fecha de LaLiga, en el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid se quedó con el clásico de la ciudad al golear 5 a 2 al Real Madrid con una brillante actuación de Julián Alvarez, quien convirtió un doblete con un golazo de tiro libre incluido.

Horas después de este encuentro, el ex jugador de rugby de Los Pumas, Agustín Creevy, publicó en su canal de YouTube un vlog en el que compartió la intimidad de la familia de la Araña a lo largo de los 90 minutos de juego, y además mostró cómo vivieron los dos goles del delantero argentino.

Además, dentro del palco de la familia Alvarez estuvieron invitados otros deportistas destacados argentinos, tales como Javier Pastore, ex futbolista del PSG y la Selección Argentina, o Leandro Augsburger, campeón del mundo en pádel en 2024 y actual número 15 del ranking.

Durante el primer tiempo, los familiares de la Araña presente, como sus padres, sus hermanos y su pareja Emilia, se mostraron tranquilos aunque gritaron con mucha euforia los goles del Colchonero. El primer momento de tensión se vivió cuando el delantero tuvo que patear un penal a los 6 minutos del complemento.

Allí, toda la familia mostró su nerviosismo, a tal punto que Emilia se fue del palco para no ver la jugada. Luego de que Julián venciera la estirada de Courtois, gritaron con euforia el gol que determinó el 3 a 2 parcial a favor del elenco comandado por Diego Simeone.

Minutos después, la euforia fue aún más grande. Alvarez remató de tiro libre y la colgó en un ángulo para aumentar la diferencia y empezar a encaminar la goleada histórica. Ante este tanto, festejaron aún más, ya que veían cada vez más cerca la victoria.

Publicidad

Publicidad

Simeone destacó la humildad de Julián Álvarez y pidió a todo el Atlético de Madrid que lo cuide

En conferencia de prensa, Simeone continuó llenando de elogios a Julián Álvarez luego de trazar esa comparación: “Es un futbolista al que yo le valoro más, más de todo lo que se ve, la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad de, como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue”, señaló.

“Eso lo tenemos que cuidar. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club“, completó el Cholo.

Publicidad

Publicidad

En la presente temporada, y con el doblete ante Real Madrid, Julián Álvarez acumula seis goles en siete partidos y sólo se encuentra por detrás de Kylian Mbappé (8) en la tabla de goleadores de LALIGA. Además, desde su llegada al club colchonero, son 35 goles y 9 asistencias en 64 partidos disputados en todas las competiciones.

ver también Califican con 9 a Julián Álvarez tras la goleada en el derbi de Madrid y lo definieron en tres palabras