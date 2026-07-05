Carlo Ancelotti explicó por qué Vinicius no pateó el penal que falló Brasil ante Noruega en el Mundial 2026

El entrenador sorprendió al descartar que la elección del ejecutante no fue improvisada y apeló a un estudio estadístico para validar la decisión.

Mientras los focos del fútbol mundial se central en el doblete de Erling Haaland para justificar el batacazo de Noruega ante Brasil, en territorio brasileño todas las miradas apuntan a una acción que ocurrió mucho antes. Apenas a los diez minutos del encuentro, cuando Bruno Guimaraes falló el penal que pudo abrir el marcador y cambiar por completo el desarrollo. Y desde entonces, la gran pregunta pasó a ser una sola: ¿por qué no lo pateó Vinícius Júnior?

La sorpresa nació desde el momento en el que el volante del Newcastle, que había pateado tres penales en toda su carrera, tomó la pelota que el propio delantero de Real Madrid le cedió pese a ser la figura de la Verdeamarela en el torneo, con cuatro goles. Y el estupor se convirtió en cuestionamiento cuando el arquero Ørjan Nyland adivinó la intención y sostuvo el cero.

En medio del golpe por la eliminación, la pregunta al penal encontró una rápida respuesta. Carlo Ancelotti se presentó en conferencia de prensa y, consultado al respecto, descartó que la elección del ejecutante hubiera sido improvisada. Todo lo contrario: estaba respaldada por un estudio previo del cuerpo técnico.

“Hicimos un relevamiento durante un año. El mejor ejecutor de la selección era Neymar, después Igor Thiago, luego Raphinha y después Bruno Guimarães. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor lanzador que estaba en el campo”, argumentó Carletto. Es decir, Guimaraes era el cuarto mejor pateador del plantel, pero el mejor disponible en ese momento del encuentro.

¿QUÉ PASÓ? Vinícius Jr había tomado la pelota para encargarse del penal pero a último momento le cedió el tiro a Bruno Guimaraes. ¡Luego Nyland atajó!



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Esa misma lógica volvió a verse reflejada en el segundo tiempo: cuando Neymar ingresó desde el banco, el capitán asumió inmediatamente la responsabilidad del penal del descuento y convirtió con autoridad. Es decir, Ancelotti siguió al pie de la letra el orden de ejecutantes que había establecido previamente.

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LA EXPLICACIÓN DE ANCELOTTI SOBRE POR QUÉ PATEÓ EL PENAL GUIMARAES Y NO VINÍCIUS#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/fwjptaNYEi — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Ancelotti quiere pasar página rápido

Más allá de la discusión por el penal, el entrenador italiano buscó transmitir calma pese al duro golpe sufrido y se mostró convencido de continuar al frente del proyecto, cuyo contrato fue renovado hasta 2030 antes del Mundial.

“Creo que todos estamos extremadamente tristes porque pienso que el equipo, aunque no fue extraordinario, hizo un buen Mundial. También creo que merecimos la victoria en el partido de hoy“, analizó. Y con optimismo, agregó: “Cuando vives un momento como este, debes ver esta derrota como el comienzo de una nueva aventura y un nuevo período. Esta derrota no es un final, sino el comienzo de un nuevo ciclo“.

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Las primeras críticas por el penal ya aparecieron en Brasil

Mientras Ancelotti defendía su decisión, las críticas comenzaron a multiplicarse en Brasil. Uno de los primeros en cuestionar públicamente la elección del ejecutante fue el ex volante Felipe Melo, quien dejó en claro que hubiera tomado otro camino.

“Entiendo que el entrenador tiene sus convicciones, pero yo pondría a Neymar de titular. Neymar podría haber convertido ese primer penal y el partido sería otra historia. Brasil paga por un ciclo sin vergüenza”, disparó durante una transmisión de Globo, posicionándose en una vereda opuesta a la de Ancelotti.

Cuestionamientos y debates al margen, la certeza es que, durante cierto tiempo, Brasil se verá atormentado por un solo fantasma: qué habría pasado si ese penal, de Guimaraes terminaba en la red.