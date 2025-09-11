“Si el fútbol no le funciona, puede acabar en un semáforo”, había dicho Germán Burgos durante la transmisión de Movistar Plus de la previa del partido de Champions League que PSG y Barcelona disputaron en el Parque de los Príncipes en la temporada 2023/2024, inmediatamente después que la pantalla mostrara a Lamine Yamal haciendo jueguitos durante el reconocimiento del terreno de juego.

Sus palabras le valieron una condena casi inmediata, con acusaciones de racismo en las redes sociales y un posterior boicot de los dos clubes que se enfrentaron aquel día a la plataforma para la que trabajaba, negándose a conceder las tradicionales entrevistas como expresión de reprobación.

El ex arquero de la Selección Argentina y durante muchos años mano derecha de Cholo Simeone en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid se explicó y disculpó en aquel momento a través de un extenso comunicado, pero poco después se confirmó su salida de Movistar. A un año y medio de aquel polémico episodio, contó su verdad en una entrevista concedida a Josep Pedrerol para El Cafelito.

“No se entendió porque quizás no hay tantos malabaristas y gente divina. Solamente hay alguno en La Castellana. ¿Dónde se ve el talento?”, le dijo El Mono. “En la calle”, le respondió Pedrerol. “Gracias. Entendiste todo”, replicó el ex Mallorca y Atlético de Madrid.

Germán Burgos hizo un gran trabajo junto a Simeone para poner al Atlético de Madrid a competir con Barcelona y Real Madrid. (Foto de Getty).

“Es un elogio, en forma de chiste. Lo bueno de todo esto es que a mí me dicen Mono. Entonces, no encaja por ningún lado. Mandé mensaje a la familia, mandé mensaje a todo el mundo hasta que me encontré con Laporta (presidente del Barcelona)”, contó Burgos sobre el después del comentario que le costó el trabajo.

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Me encuentro con Laporta el año pasado en un Rayo vs. Barcelona. Me presento, ‘hola, soy Germán Burgos’. Y me dice ‘hola, Mono querido’. A lo que respondí, ‘no, presidente, no me diga Mono’. ¿Te das cuenta? Y me dice ‘yo soy hombre de fútbol’. Yo también. ‘Se ha ido todo de madre’, me dice. Fue muy cariñoso, me invitó al entrenamiento a ver a Flick”.

La verdad sobre su salida de Movistar Plus

Germán Burgos señaló que no la pasó mal tras todo el episodio y sus consecuencias porque recibió “un afecto que no esperaba”. Y sobre la salida de Movistar Plus, se encargó de aclarar que no fue echado, sino que él mismo presentó la renuncia.

“Yo llamé para salir. Llamé yo viendo que la empresa paga fortunas para que los jugadores estén con el micrófono dando la rueda de prensa en la previa y que no estaban (en la revancha entre Barcelona y PSG). ‘Chau’, dije. Al otro día llamé y dije ‘yo me bajo para no hacer más problema’. Querían sacar a todos”, explicó.

Publicidad