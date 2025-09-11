Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

La verdad de Mono Burgos tras las declaraciones sobre Lamine Yamal que lo dejaron sin trabajo y tildado de racista: “Fue un elogio, en forma de chiste”

El ex arquero de la Selección Argentina y durante años asistente de Diego Simeone en el cuerpo técnico de Atlético de Madrid se refirió a la frase que le costó un trabajo, los mensajes a la familia de la joya y su último diálogo con Laporta.

Por Juan Ignacio Portiglia

Las declaraciones del ex arquero de la Selección Argentina generaron polémica a nivel continental.
Las declaraciones del ex arquero de la Selección Argentina generaron polémica a nivel continental.

“Si el fútbol no le funciona, puede acabar en un semáforo”, había dicho Germán Burgos durante la transmisión de Movistar Plus de la previa del partido de Champions League que PSG y Barcelona disputaron en el Parque de los Príncipes en la temporada 2023/2024, inmediatamente después que la pantalla mostrara a Lamine Yamal haciendo jueguitos durante el reconocimiento del terreno de juego.

Sus palabras le valieron una condena casi inmediata, con acusaciones de racismo en las redes sociales y un posterior boicot de los dos clubes que se enfrentaron aquel día a la plataforma para la que trabajaba, negándose a conceder las tradicionales entrevistas como expresión de reprobación.

El ex arquero de la Selección Argentina y durante muchos años mano derecha de Cholo Simeone en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid se explicó y disculpó en aquel momento a través de un extenso comunicado, pero poco después se confirmó su salida de Movistar. A un año y medio de aquel polémico episodio, contó su verdad en una entrevista concedida a Josep Pedrerol para El Cafelito.

“No se entendió porque quizás no hay tantos malabaristas y gente divina. Solamente hay alguno en La Castellana. ¿Dónde se ve el talento?”, le dijo El Mono. “En la calle”, le respondió Pedrerol. “Gracias. Entendiste todo”, replicó el ex Mallorca y Atlético de Madrid.

Germán Burgos hizo un gran trabajo junto a Simeone para poner al Atlético de Madrid a competir con Barcelona y Real Madrid. (Foto de Getty).

Germán Burgos hizo un gran trabajo junto a Simeone para poner al Atlético de Madrid a competir con Barcelona y Real Madrid. (Foto de Getty).

“Es un elogio, en forma de chiste. Lo bueno de todo esto es que a mí me dicen Mono. Entonces, no encaja por ningún lado. Mandé mensaje a la familia, mandé mensaje a todo el mundo hasta que me encontré con Laporta (presidente del Barcelona)”, contó Burgos sobre el después del comentario que le costó el trabajo.

Publicidad

Y continuó: “Me encuentro con Laporta el año pasado en un Rayo vs. Barcelona. Me presento, ‘hola, soy Germán Burgos’. Y me dice ‘hola, Mono querido’. A lo que respondí, ‘no, presidente, no me diga Mono’. ¿Te das cuenta? Y me dice ‘yo soy hombre de fútbol’. Yo también. ‘Se ha ido todo de madre’, me dice. Fue muy cariñoso, me invitó al entrenamiento a ver a Flick”.

La verdad sobre su salida de Movistar Plus

Germán Burgos señaló que no la pasó mal tras todo el episodio y sus consecuencias porque recibió “un afecto que no esperaba”. Y sobre la salida de Movistar Plus, se encargó de aclarar que no fue echado, sino que él mismo presentó la renuncia.

“Yo llamé para salir. Llamé yo viendo que la empresa paga fortunas para que los jugadores estén con el micrófono dando la rueda de prensa en la previa y que no estaban (en la revancha entre Barcelona y PSG). ‘Chau’, dije. Al otro día llamé y dije ‘yo me bajo para no hacer más problema’. Querían sacar a todos”, explicó.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Chilavert, polémico al defender a Ramón Díaz y al Mono Burgos: "Es culpa del progresismo"
FútbolSudamericano

Chilavert, polémico al defender a Ramón Díaz y al Mono Burgos: "Es culpa del progresismo"

Tuvo que pedir disculpas: la polémica frase del Mono Burgos sobre Lamine Yamal
Europa

Tuvo que pedir disculpas: la polémica frase del Mono Burgos sobre Lamine Yamal

Mano a mano con el Mono Burgos: "Nunca dirigiría a Boca"
Futbolargentino

Mano a mano con el Mono Burgos: "Nunca dirigiría a Boca"

Revelan que Bayern Múnich intentó robarle a Lamine Yamal al Barcelona antes de su debut en primera: “Los volvió locos”
Fútbol europeo

Revelan que Bayern Múnich intentó robarle a Lamine Yamal al Barcelona antes de su debut en primera: “Los volvió locos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo