Leyenda del Manchester United y Tottenham contra Cuti Romero: ”Se cree bueno”

Dimitar Berbatov criticó duramente a Cristian Romero por su expulsión frente al Manchester United.

Por Germán Carrara

Dimitar Berbatov, ex Tottenham y Manchester United, dijo que el Cuti Romero "se cree que se puede salir con la suya" luego de su expulsión en Old Trafford.
Cristian Romero vuelve a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez, por lo que fue su expulsión a los 29 minutos del partido que el Tottenham Hotspur disputó este sábado 7 de febrero frente al Manchester United en el Old Trafford por la jornada 25 de la Premier League de Inglaterra.

El Cuti había sido tema de debate durante la semana por sus cuestionamientos en las redes sociales a la dirigencia de los Spurs por su falta de eficacia en el mercado de pases y ahora se mantiene en escena al aplicarle un pisotón a Casemiro, en plena disputa de una pelota, el cual le valió que el árbitro Michel Oliver le mostrara la tarjeta roja.

En ese sentido, los medios de comunicación del Reino Unido no tardaron en lanzarle dardos al defensor de la Selección Argentina. Lo hicieron cuando se expresó en su cuenta de Instagram y no dudaron en volver a hacerlo al ver que dejó con 10 hombres al equipo que comanda el danés Thomas Frank a falta de casi una hora de juego.

Y quien se sumó a esta ola de escarnio público fue Dimitar Berbatov, exdelantero del Tottenham y del Manchester United, entre otros, que actualmente cumple funciones de panelista y comentarista en transmisiones de Sky Sports. “Se cree tan bueno que puede salirse con la suya. Eso es ignorancia…”, lanzó el búlgaro sobre el cordobés.

Y para rematar, teniendo en cuenta el cúmulo de conflictos de Cristian Romero que lo ponen bajo la lupa (además de que lo exponen como una salida más que probable para el mercado de pases de próximo verano en Europa), su compañero Ian Wright, que tuvo su paso por el Crystal Palace y Arsenal, agregó: “Está fuera de control”.

Los partidos que se pederá Cristian Romero

Por su reincidencia (ya había recibido una expulsión directa contra el Liverpool), Cristian Romero se perderá los próximos cuatro partidos del Tottenham Hotspur en la Premier League 2025/2026: Newcastle United, Arsenal, Fulham y Crystal Palace. Con lo cual, recién podrá volver a la acción el 15 de marzo contra el Liverpool en Anfield.

La publicación de Lisandro Martínez tras la expulsión del Cuti Romero en Manchester United vs. Tottenham

En síntesis

  • Dimitar Berbatov criticó a Cristian Romero calificando su actitud como “ignorancia” tras su expulsión.
  • Cristian Romero recibió la tarjeta roja al minuto 29 tras pisar al jugador Casemiro.
  • El defensor se perderá cuatro partidos de Premier League, regresando recién el 15 de marzo.
Germán Carrara

