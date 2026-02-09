Es tendencia:
Alertan a Lionel Scaloni con el presente de una de las caras nuevas de la Selección Argentina a semanas del Mundial 2026

Uno de los defensores que fue una constante en las convocatorias de la Selección Argentina durante el 2025 está siendo atacado por la prensa francesa por su rendimiento en el clásico vs. PSG.

Leonardo Balerdi fue calificado por los periódicos franceses con los puntajes más bajos por su partido vs. PSG.
El Clásico de Francia que el París Saint-Germain le ganó por 5 a 0 al Olympique de Marsella en el Parque de los Príncipes dejó muy expuesto a uno de los futbolistas de la Selección Argentina que está peleando por un lugar en la lista que confeccionará Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Se trata de Leonardo Balerdi, a quien los principales periódicos deportivos del país galo lo calificaron con un puntaje que oscilaba entre un 1 y un 2, especialmente, por considerarlo altamente responsable de los goles concedidos al conjunto que comanda Luis Enrique.

”3 o 4. No, no nos referimos a la valoración de Leonardo Balerdi, que es aún menor, sino a la cantidad de goles recibidos el domingo por la noche de los que es responsable”, apuntó Foot Mercato, que además añadió: ”En el primer gol, debería haber gestionado mejor su posicionamiento, y una posición más alta le habría permitido mantener a Nuno Mendes y Dembélé en fuera de juego. En el segundo, ya se ha dicho todo, desde su fallida intervención inicial hasta la humillación infligida por Dembélé”.

Y como si fuera poco, ampliaron: ”El tercer y cuarto gol fueron similares, ambos con intervenciones técnicas fallidas donde cedió el balón directamente a los parisinos. Naturalmente, esto le valió una lluvia de críticas el lunes por la mañana”. 

Leonardo Balerdi, uno de los más criticados en Francia por la derrota del Marsella 5 a 0 con el PSG.

En esa misma línea, L’Équipe le dedicó un artículo que tituló como “Capitán náufrago” y en el que describió que Leonardo Balerdi se sintió “agobiado por la velocidad del rival y dominado por los nervios”, y que ”se hundió como pocas veces y se convirtió en el símbolo del colapso defensivo del Marsella”.

Por su parte, La Provence también menciona la “Caída de Balerdi”, pero también señala que podría haberle dado la vuelta al partido al Olympique de Marsella si el árbitro le hubiera mostrado la tarjeta roja a Vitinha por la infracción en el tobillo del defensor argentino. “Un partido catastrófico para Leonardo Balerdi, uno más para alguien que ha cometido tantos errores y se ha redimido tantas veces. Pero esta vez, tendrá que esforzarse mucho para que la gente olvide otra noche de pesadilla”.

En Francia piden que Leonardo Balerdi deje de llevar la cinta de capitán del Olympique de Marsella

Para colmo de males, en los programas de debate se llegó a cuestionar el rol que el ex Boca tiene en el equipo que comanda Roberto De Zerbi: “¡Leonardo Balerdi no debería volver a llevar el brazalete de capitán del OM! Balerdi es un capitán que hunde el barco, lo sabotea. Este tipo es un payaso, tiene 27 años y tiene cinco buenas actuaciones al año”, dijo Alexandre Chaillol en el Stream de Foot Mercato.

En esa misma línea, el ex Lyon y Barcelona Samuel Umtiti, en RMC Sport, señaló: “Es demasiado complicado para este tipo de jugadores que tienen dificultades, y aquí estamos hablando de inteligencia de juego”.

En tanto que Adil Rami, en Ligue1+, opinó: “Primero que nada, se la pasa provocando a los jugadores y discutiendo con ellos. Al fin y al cabo, eres el capitán. Deberías concentrarte más en el juego, en tu fútbol y en gestionar bien tu defensa. Hace tiempo que no juega ese papel como debería.

En síntesis

  • Leonardo Balerdi recibió calificaciones de 1 y 2 puntos tras la derrota ante el PSG.
  • La prensa francesa responsabiliza al defensor argentino de cuatro goles recibidos en el clásico.
  • Medios y exfutbolistas piden quitarle la cinta de capitán del Marsella al exjugador de Boca.
