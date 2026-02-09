Medvedev enloqueció al quedar eliminado en Rotterdam: crítica a las pelotas y una patada de karate al estadio

Daniil Medvedev volvió a ser noticia en el circuito. Y nuevamente por culpa de los demonios internos que suelen boicotearlo en los momentos de mayor tensión. En su estreno en el ATP 500 de Rotterdam, el ruso se despidió en primera ronda al caer ante el francés Ugo Humbert (7-6, 3-6 y 6-3), aunque el resultado quedó en segundo plano. Es que el moscovita protagonizó una serie de incidentes que incluyeron discusiones con el supervisor e intentos de dañar la cancha.

El primer foco de conflicto estalló luego de perder el set inicial, cuando Medvedev canalizó la frustración en nada menos que el estado de las pelotas. En un diálogo tenso con las autoridades, el jugador cuestionó: “¿Son redondas? ¿Estás seguro? Creo que deberíamos considerar no jugar con pelotas de esta marca“, disparó sin filtro, apuntando directamente contra el proveedor oficial del torneo.

La tensión fue en aumento y, para el tercer parcial, la batalla ya no era solo contra Humbert ni los elementos, sino que contra sí mismo. Tras desperdiciar una triple oportunidad de quiebre (0-40), Medveded entró en un estado de furia y descargó su bronca con una patada voladora —al mejor estilo karateca— contra los carteles publicitarios del fondo. “¿Por qué te cuesta tanto?“, se lo escuchó gritarse en un monólogo interior que evidenciaba la lucha psicológica que atravesaba mientras se le escapaba el partido.

Pero el shock por la secuencia que estaba regalando el ex número 1 ya venía desde antes. Y es que minutos atrás intentó dejó su marca en la superficie, literalmente. Tras fallar un punto clave, se lo vio arrastrando su raqueta con violencia sobre el cemento, en un intento deliberado de dañar la pista.

Para el ruso, esta caída temprana representa un nuevo y duro golpe en su calendario, especialmente considerando que defendía puntos importantes y que venía con la intención de recuperar terreno en el ranking ATP. A sus 29 años, parece estar transitando un laberinto que lo obliga a alternar destellos de su innegable calidad con episodios que manchan su juego.

Lejos de aquel nivel que lo llevó a conquistar el US Open o el título en este mismo certamen en 2023, hoy su realidad muestra más sombras que luces. Si bien tuvo un arranque prometedor ganando el ATP 250 de Brisbane, esta eliminación prematura y las formas mostradas encienden las alarmas para afrontar la temporada 2026.

