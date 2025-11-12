Lo quisieron Boca y River, vale 10 millones y atraviesa un mal momento en una particular liga de Europa

En 2019, con el objetivo de reforzar a la Reserva y al equipo que iba a disputar la Copa Libertadores Sub 20, River decidió incorporar a préstamo a Luciano Gondou, delantero que se destacaba en las divisiones inferiores de Sarmiento de Junín. Tras tenerlo durante todo el año, desde el elenco de Núñez decidieron no hacer uso de la opción de compra, por lo que el futbolista regresó a su viejo club.

Luego de ser descartado por el Millonario, el delantero oriundo de Rufino poco a poco se volvió importante dentro del XI titular del Kiwi, y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División a principios de 2021 luego de consagrarse campeón de la Primera Nacional.

Ya en la máxima división del fútbol argentino, Gondou se asentó como titular en Sarmiento y a base de goles se ganó el llamado de Argentinos Juniors, quien a mediados de 2023 pagó 3,5 millones de dólares por el 80% de su pase, y lo sumó para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Rápidamente en el Bicho de La Paternal mostró su potencial, debido a que le marcó dos goles a River y otro a Arsenal en sus dos primeros partidos por la Copa de la Liga. En ese semestre, convirtió nueve tantos en 14 partidos disputados, por lo que fue el segundo máximo goleador del certamen.

Debido a estos buenos rendimientos, el delantero volvió a estar en el radar de River, su ex club, así como también en Boca. Si bien ambos quisieron ficharlos, desde Argentinos se plantaron y pidieron 10 millones de dólares para desprenderse de su goleador.

Tras otros seis meses de buen rendimiento en el equipo de La Paternal, Gondou fue convocado por Javier Mascherano para jugar el Preolímpico en enero de 2024, y allí logró el boleto a los Juegos Olímpicos de París, en donde también estuvo presente. En total, convirtió cinco goles en 11 partidos con la Selección Argentina Sub 23.

Publicidad

Publicidad

Ante el nivel que mostró tanto en la Albiceleste como en su equipo, luego de los JJ.OO, Zenit de San Petersburgo, lo compró a mediados de 2024 en una transferencia de 13 millones de dólares por el 100% de su pase y un contrato a largo plazo, hasta mediados de 2028.

ver también Más de 1000 futbolistas envueltos en un escándalo por apuestas ilegales en Europa: hay arrestados y partidos suspendidos

En su primera temporada en Rusia, el delantero tuvo un buen pasar, ya que se asentó como titular y convirtió 10 goles en 23 partidos disputados por la liga. Además, sumó otro tanto más por la Copa de Rusia, aunque no logró sumar títulos junto a su equipo.

El inicio de esta temporada no fue la mejor para el ex Argentinos Juniors. A diferencia de la anterior, está relegado por el entrenador y tan solo convirtió dos goles en 20 partidos disputados. Cabe destacar que fue suplente en la gran mayoría de estos y solamente completó los 90 minutos dos veces, ambas por la Copa de Rusia.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el argentino evaluará los pasos a seguir de cara al mercado de pases de enero. En caso de seguir sin continuidad, podría acercar ofertas formales para marcharse del club ruso, ya sea con un préstamo para sumar minutos, o bien, una transferencia por un porcentaje de su pase.

La posibilidad de volver al fútbol argentino

Si bien es prematuro ya que falta más de un mes y medio para el inicio del mercado de pases, Gondou podría marcharse de Rusia para regresar a su país natal en búsqueda de relanzar su carrera. En caso de que esto ocurra, el futbolista se decantaría por jugar con la camiseta de River antes que con la de Boca, por lo que el elenco de Núñez corre con una pequeña ventaja en caso de querer ficharlo.

En síntesis

Luciano Gondou (Zenit) fue descartado por River Plate en 2019 al no usarse la opción de compra tras su préstamo desde Sarmiento de Junín.

(Zenit) fue descartado por en al no usarse la opción de compra tras su préstamo desde Sarmiento de Junín. Tras los JJ.OO. de París 2024 , Zenit de San Petersburgo fichó a Gondou a mediados de 2024 por $13 millones de dólares.

, fichó a a mediados de por de dólares. En su segunda temporada, Gondou está relegado en el Zenit y solo ha convertido dos goles en 20 partidos disputados en Rusia.

Publicidad