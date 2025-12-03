Julián Alvarez ya suma 7 partidos consecutivos sin anotar para el Atlético de Madrid fuera del Estadio Metropolitano. El último fue en el debut por LaLiga, en lo que fue derrota 2 a 1 con el Espanyol en el Estadio Cornellá. En el medio pasaron 6 visitas por el torneo local (Alavés, Mallorca, Celta, Real Betis, Getafe y Barcelona) y una por la Champions League (solo Arsenal, porque no fue parte de grupo que viajó a Liverpool al padecer una molestia muscular).

Es por eso que los reclamos le empezaron a caber, puesto que el Atleti precisa que la Araña empiece a hacer la diferencia para realmente pelear tanto LaLiga como, de momento, uno de los puestos de clasificación directa para los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Europa.

Incluso, se le remarca que su última gran actuación fue en el Derbi Madrileño vs. Real Madrid del pasado 27 de septiembre, día en el que el Colchonero goleó a los de Xabi Alonso por 5 a 2. Es decir, ya pasaron más de dos meses de lo que fue su mejor versión en la temporada 2025/2026, una estadística que, al mismo tiempo, se observa (aún sin preocupación) en la Selección Argentina, a tan pocos meses de la Copa del Mundo.

Al respecto de su última presentación, que fue en la derrota 3 a 1 con el Barcelona, los medios de comunicación de España no lo perdonaron. ”Uno a uno del Atlético contra el Barcelona: De Julián se espera mucho más”, tituló el diario Marca, que además añadió: ”No estuvo bien Julián Alvarez y el Atlético se marchó de vacío de Camp Nou”.

Y en cuanto a la evaluación que se hizo de la performance del ex River, el periódico describió: ”Muy poco de la Araña. El Atlético necesita mucho más de su estrella. Trabajó mucho, pero no termina de estar cómodo con la pelota. Necesita más precisión. En la segunda parte arrancó mejor, pero no terminó de ser su partido. No pudo brillar y cuando eso pasa el Atlético lo nota mucho. Acabó en la banda izquierda, pero sin generar casi peligro. Nota: 4”.

Por su parte, el Diario AS publicó: ”En el primer tiempo dejó a deber. Muy preocupantemente. Porque no apareció ni en los buenos ni en los malos momentos del equipo. Al revés, cometió algunas pérdidas de las que no suelen verse en él. Tras el descanso se entonó ligeramente. Buscó el golazo con una vaselina escorada casi imposible y luego le regaló un gol a Giuliano, que falló. En el añadido le sirvió otra asistencia a Griezmann y la pifió también”.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, El Desmarque reflejó: ”Julián Álvarez (Nota 3): la nada más absoluta en el primer tiempo. Mejoró en el segundo, participando más desde segunda línea y dejando un buen pase a Giuliano. Aun así, demasiado poco para lo que se presupone a una figura como él”.

ver también El comentario de los hinchas de Barcelona a Julián Alvarez tras su partido en el Camp Nou

ver también En Real Madrid admiten que Xabi Alonso extraña a Franco Mastantuono

En Cataluña tuvieron otra mirada del juego de Julián Alvarez vs. Barcelona

Sabido es que Julián Alvarez es la gran obsesión del FC Barcelona para reemplazar a Robert Lewandowski. Por eso, no llama la atención que Mundo Deportivo, medio de comunicación cercano al Barça, le achaque el bajo rendimiento del cordobés al flojo funcionamiento del resto de los integrantes del Atlético de Madrid.

”JULIÁN ÁLVAREZ | Trabajador. Trabajó mucho en la primera mitad, pero con un Atlético con tan pocas ocasiones, no se le vio demasiado en ataque. Sí en la segunda mitad, en la que hubo más espacios e intentó una ‘delicatessen’ que habría sido un golazo”, apuntó el diario editado en la Ciudad Condal.

Publicidad

Publicidad

En síntesis