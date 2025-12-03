El comentario de los hinchas de Barcelona a Julián Alvarez tras su partido en el Camp Nou

No fue el mejor partido ni de Julián Alvarez ni del Atlético de Madrid. El conjunto del Cholo Simeone llegó al duelo adelantado por la fecha 19 con el FC Barcelona en el Camp Nou con la ilusión de llevarse los tres puntos y, de esa manera, ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga, por lo menos, hasta el encuentro del Real Madrid con el Athletic Club de Bilbao de este miércoles por la noche en San Mamés.

Sin embargo, si bien comenzó ganando con un tanto de Alex Baena, el Barça se recuperó y lo dio vuelta con las anotaciones de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres, para sellar un 3 a 1 que coloca a los culés, ahora con 37 puntos, como los únicos ocupantes de la cima de la clasificación del campeonato de la primera división del fútbol español.

Y en medio de la celebración por un nuevo paso hacia adelante, en este largo camino que aún le queda al certamen, los hinchas del FC Barcelona se tomaron su tiempo para hacerle llegar a Julián Alvarez, una vez más, que lo esperan la próxima temporada (o en un futuro no tan lejano) en las instalaciones del club blaugrana (en principio, es el favorito de la dirigencia para tomar el lugar que puede dejar vacante Robert Lewandowski, a quien se le acaba su contrato a mediados del 2026).

Fue mediante una publicación que el propio delantero de la Selección Argentina hizo en su cuenta de la red social Instagram después de la derrota que sufrió con el Atlético de Madrid en el recinto catalán. Posteó una foto de uno de sus momentos en el partido, que acompañó con la frase: ”cabeza arriba, esto sigue”.

Y entre los comentarios, una lluvia de pedidos y deseos de los aficionados del equipo de la Ciudad Condal para que próximamente deje la capital española en pos de que luzca los colores azulgranas. ”Come to Barcelona” y ”te esperamos”, son algunos de los mensajes que se pueden apreciar públicamente.

Publicidad

Publicidad

Barcelona cortó una racha de 6 triunfos del Atlético de Madrid

ver también Diego Simeone reveló quién fue su candidato al Balón de Oro 2025: “No sé cómo no ganó”

ver también El premio que se le escapó a Franco Mastantuono en sus primeros meses en el Real Madrid

El Atlético de Madrid, que arrancó LaLiga con algunos tropezones, había recuperado bastante terreno en la tabla de posiciones al hilvanar 6 victorias consecutivas. De hecho, le permitió llegar al duelo con el Barcelona en el Camp Nou con la chance de terminar el martes 2 de diciembre como único líder de la tabla de posiciones.

No obstante, no le salieron las cosas y el Culé lo derrotó 3 a 1, cortando así esta racha con la que sumó 18 puntos. Ahora, espera una mano del Athletic Club de Bilbao, para que esta vez no sea el Real Madrid el que se le escape.

En síntesis

Julián Álvarez fue blanco de pedidos de fichaje de hinchas del FC Barcelona tras el 3 a 1 en el Camp Nou.

fue blanco de pedidos de fichaje de hinchas del tras el 3 a 1 en el Camp Nou. El Barcelona derrotó al Atlético de Madrid 3 a 1 y alcanzó los 37 puntos en LaLiga.

derrotó al y alcanzó los en LaLiga. La victoria del Culés cortó una racha de 6 triunfos consecutivos que tenía el Atlético de Madrid.

Publicidad