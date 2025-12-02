En Real Madrid admiten que Xabi Alonso extraña a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono jugó por última vez el pasado primero de noviembre, en lo que fue victoria del Real Madrid 4 a 0 sobre el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu. Fue aquel mismo día en el que el nacido en Azul sintió una molestia que horas más tarde, el cuerpo médico del club merengue, confirmó que se trataba de una pubalgia.

Desde entonces, el conjunto de Xabi Alonso no volvió a ganar por LaLiga y en la Champions League apenas obtuvo el 50 por ciento de los puntos en ausencia del ex River. En orden, empató 0 a 0 con Rayo Vallecano, perdió 1 a 0 con Liverpool, igualó 2 a 2 con el Elche, venció 4 a 3 al Olympiacos y dejó otros dos puntos en el camino con el 1 a 1 con el Girona.

Frente a esta seguidilla, que le costó al Real Madrid perder la cima de la tabla de posiciones de LaLiga y caer del primer puesto al quinto en la clasificación de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa, internamente llegaron a la conclusión de la influencia que tuvo antes de la pubalgia la inclusión de Franco Mastantuono en el once del primer equipo de la Casa Blanca.

De modo tal, medios de comunicación de España reflejaron que Xabi Alonso extraña el aporte que hace el futbolista de la Selección Argentina. Incluso, varios coinciden en este aspecto y prácticamente dan por hecha la participación de Mastantuono vs. Athletic Club de Bilbao este miércoles 3 de diciembre en el Estadio de San Mamés.

”Mastantuono, el factor ‘invisible’ de Xabi. Su vuelta coincide con la necesidad del equipo de recuperar las buenas sensaciones en ataque. En este Madrid, su presencia evita que muchos ataques queden inconclusos y ofrece una continuidad que la banda derecha ha perdido con su ausencia. Los datos hablan por sí solos. El Madrid ganó los nueve partidos en los que el argentino fue titular. En los último cinco no disputados, solo llegó una victoria para los de Xabi”, reportó el Diario Marca.

Publicidad

Publicidad

En ese mismo sentido, Diario AS, por su lado, describió: ”La pubalgia ha sido un inesperado y forzoso reset para Mastantuono, pero no hay mal que por bien no venga. La perla argentina ha podido aprovechar esas semanas fuera de foco para asentarse en esta montaña rusa que ha sido su inicio como madridista”.

ver también El premio que se le escapó a Franco Mastantuono en sus primeros meses en el Real Madrid

ver también Julián Alvarez, en el punto de mira, en la previa del Barcelona vs. Atlético de Madrid

Además, Defensa Central, portal dedicado al día a día del elenco de la capital española, señaló: ”Xabi Alonso quiere que el argentino vuelva a entrar en dinámica tras superar la pubalgia, porque considera que mientras él estuvo en el campo, el equipo defendía mejor, el bloque era más compacto y la presión adelantada no solo se hacía mejor, sino que empujaba al resto del equipo a remangarse para lograrlo. El técnico quiere que Mastantuono sea el culpable de cambiar al Real Madrid de los tres empates fuera de casa”.

Real Madrid jugará su partido adelantado de la fecha 19

Este miércoles, el Real Madrid se medirá al Athletic Club de Bilbao en el Estadio San Mamés en uno de los encuentros adelantados de la fecha 19, a causa de la Supercopa de España que ambos equipos jugarán en el mes de enero. Por este mismo motivo, Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras este martes en el Camp Nou.

Publicidad

Publicidad

En síntesis