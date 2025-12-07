Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

El mensaje directo de Alan Varela a Lionel Scaloni para que lo lleve al Mundial 2026

El mediocampista del Porto mantiene la esperanza de estar en el próximo Mundial.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Alan Varela dijo que hará lo posible por ser parte de la Selección Argentina que jugará la Copa del Mundo 2026.
Alan Varela dijo que hará lo posible por ser parte de la Selección Argentina que jugará la Copa del Mundo 2026.

Lionel Scaloni avisó que las convocatorias de septiembre (frente a Venezuela y Ecuador por las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Conmebol), octubre (amistosos con Venezuela y Puerto Rico) y noviembre (partido con Angola), los iba a utilizar para probar nuevas alternativas, todo en función de conformar el plantel mejor armado para afrontar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y dentro de esas opciones que analizó el entrenador de la Selección Argentina estuvo Alan Varela, a quien lo cito para la última fecha del torneo clasificatorio para el Mundial, que se desarrolló en Ecuador. Y si bien no sumó minutos, que lo haya integrado, en ese momento generó especulaciones con la posibilidad de que se gane un lugar en la nómina final.

Sin embargo, no volvió a aparecer. De igual manera, lejos de bajonearse, Alan Varela fue claro para marcar que sigue pensando en ser parte del combinado albiceleste que defenderá el título conseguido en Medio Oriente en 2022 en suelo norteamericano a mediados del 2026.

”¿Tú próximo objetivo?”, le consultó el tiktoker Ezzequiel, a lo que el actual volante del Porto respondió con seguridad: ”Poder jugar un Mundial”. Pero eso no fue todo, en su siguiente contestación le envió un mensaje claro y directo a Lionel Scaloni: ”Voy a trabajar para poder estar en el próximo Mundial”.

La fecha FIFA de marzo, la última en la que Lionel Scaloni podría hacer alguna prueba

Si bien el propio Lionel Scaloni dijo que pretende tener el plantel de la Selección Argentina que llevará al Mundial ya conformado para la fecha FIFA de marzo, es posible que haga algunas pruebas más, principalmente, para el mediocampo y/o la delantera. Por lo que Alan Varela, así como otros nombres que fueron novedad en las últimas semanas como Aníbal Moreno, José López y Joaquín Panichelli, se mantienen como alternativas.

En ese sentido, resta esperar si será en dos amistosos o en la Finalissima y un encuentro de exhibición, panorama que todavía deben confirmar las autoridades, puesto que no logran ponerse de acuerdo en lo económico entre Conmebol, UEFA, AFA y la RFEF para que el duelo con España -en teoría en el Lusail- se lleve a cabo antes de la Copa del Mundo.

Publicidad
La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia

ver también

La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia

El preocupante momento que transita Julián Alvarez del que la Selección Argentina toma nota

ver también

El preocupante momento que transita Julián Alvarez del que la Selección Argentina toma nota

En síntesis

  • El mediocampista Alan Varela expresó su objetivo de “poder jugar un Mundial” de fútbol.
  • Lionel Scaloni incluyó a Alan Varela en la convocatoria para la última fecha de Eliminatorias Conmebol.
  • El técnico Scaloni usó las convocatorias de septiembre, octubre y noviembre para probar alternativas.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia
Selección Argentina

La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia

Didier Deschamps sobre la Final de Qatar 2022 vs. Argentina: ''Ya no podemos hacer nada''
Selección Argentina

Didier Deschamps sobre la Final de Qatar 2022 vs. Argentina: ''Ya no podemos hacer nada''

Infantino le pidió disculpas a Scaloni por no poder tocar la Copa del Mundo: "No sabía"
Mundial 2026

Infantino le pidió disculpas a Scaloni por no poder tocar la Copa del Mundo: "No sabía"

La reacción de Manu Ginóbili al sorteo que le tocó a Argentina en el Mundial 2026
Selección Argentina

La reacción de Manu Ginóbili al sorteo que le tocó a Argentina en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo