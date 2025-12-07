El mensaje directo de Alan Varela a Lionel Scaloni para que lo lleve al Mundial 2026

Lionel Scaloni avisó que las convocatorias de septiembre (frente a Venezuela y Ecuador por las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Conmebol), octubre (amistosos con Venezuela y Puerto Rico) y noviembre (partido con Angola), los iba a utilizar para probar nuevas alternativas, todo en función de conformar el plantel mejor armado para afrontar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y dentro de esas opciones que analizó el entrenador de la Selección Argentina estuvo Alan Varela, a quien lo cito para la última fecha del torneo clasificatorio para el Mundial, que se desarrolló en Ecuador. Y si bien no sumó minutos, que lo haya integrado, en ese momento generó especulaciones con la posibilidad de que se gane un lugar en la nómina final.

Sin embargo, no volvió a aparecer. De igual manera, lejos de bajonearse, Alan Varela fue claro para marcar que sigue pensando en ser parte del combinado albiceleste que defenderá el título conseguido en Medio Oriente en 2022 en suelo norteamericano a mediados del 2026.

”¿Tú próximo objetivo?”, le consultó el tiktoker Ezzequiel, a lo que el actual volante del Porto respondió con seguridad: ”Poder jugar un Mundial”. Pero eso no fue todo, en su siguiente contestación le envió un mensaje claro y directo a Lionel Scaloni: ”Voy a trabajar para poder estar en el próximo Mundial”.

La fecha FIFA de marzo, la última en la que Lionel Scaloni podría hacer alguna prueba

Si bien el propio Lionel Scaloni dijo que pretende tener el plantel de la Selección Argentina que llevará al Mundial ya conformado para la fecha FIFA de marzo, es posible que haga algunas pruebas más, principalmente, para el mediocampo y/o la delantera. Por lo que Alan Varela, así como otros nombres que fueron novedad en las últimas semanas como Aníbal Moreno, José López y Joaquín Panichelli, se mantienen como alternativas.

En ese sentido, resta esperar si será en dos amistosos o en la Finalissima y un encuentro de exhibición, panorama que todavía deben confirmar las autoridades, puesto que no logran ponerse de acuerdo en lo económico entre Conmebol, UEFA, AFA y la RFEF para que el duelo con España -en teoría en el Lusail- se lleve a cabo antes de la Copa del Mundo.

En síntesis