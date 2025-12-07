Es tendencia:
La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia

El entrenador de la Selección Argentina se refirió al primer rival al que se medirá en la Copa del Mundo con una frase que generó polémica.

Por Germán Carrara

En Argelia no cayó bien que Lionel Scaloni diga que nutren a la Selección de Francia.
El sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se llevó a cabo el pasado viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de la ciudad de Washington, determinó que la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni encabezará el Grupo J y que se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, en ese orden.

Y al respecto, en el contacto que tuvo con la prensa post evento, el entrenador del combinado albiceleste se refirió a los rivales que deberá afrontar en la primera fase del certamen en el que buscará revalidar el título obtenido el 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar.

”Argelia es una selección con grandes jugadores y un semillero que nutre a Francia y a otros países”, expresó Lionel Scaloni sobre el contrincante con el que se verá las caras el próximo 16 de junio en el Estadio de Kansas City (en tanto que la Copa del Mundo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca con México vs. Sudáfrica).

Esta frase, casi al pasar y entre tantas contestaciones que tuvo Scaloni ante los medios de diferentes partes del planeta que se hicieron presentes en el sorteo, no fue tomada de la mejor manera ni en Argelia ni en Francia.

”¡Pero incluso el centro de formación de Paradou (equipo de Argelia) es obra de Jean-Marc Guillou! Incluso allí, se trata de conocimientos técnicos franceses importados. Debería simplemente decir que no sabe y ponerse a trabajar con su equipo”, es uno de los tantos comentarios que se pueden leer a las publicaciones de los medios argelinos.

En esa misma línea, otro de los comentarios apunta: ”Es al revés. Los centros de entrenamiento franceses abastecen a los equipos africanos”.

“Argelia es un equipo sólido, con jugadores que vienen de buenos centros de formación europeos y que luego llegan a la selección nacional. Esa es la corrección”, agrega otro de los usuarios a los que le afectó la respuesta del nacido en Pujato.

El cronograma de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial 2026

La Selección Argentina comenzará su defensa del título mundial en el Grupo J, disputando toda su fase de grupos en Estados Unidos. El debut será el martes 16 de junio de 2026 a las 22:00 horas (Argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Posteriormente, el combinado de Lionel Scaloni se trasladará a Dallas para jugar sus dos partidos restantes: el segundo encuentro contra Austria se llevará a cabo el lunes 22 de junio de 2026 a las 14:00 horas (ARG), y el cierre de la fase de grupos será ante Jordania, el sábado 27 de junio de 2026 a las 23:00 horas (ARG). Ambos partidos se jugarán en el AT&T Stadium.

En síntesis

  • Lionel Scaloni expresó que Argelia es un semillero que nutre a Francia y otros países.
  • La Selección Argentina de Scaloni enfrentará a Argelia el 16 de junio en su debut.
  • Argentina encabeza el Grupo J del Mundial, que incluye también a Austria y Jordania.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

