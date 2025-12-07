Didier Deschamps sobre la Final de Qatar 2022 vs. Argentina: ”Ya no podemos hacer nada”

La Selección de Francia, bajo el mando de Didier Deschamps (que además fue parte del plantel campeón del mundo en el Mundial que Les Blues fueron locales en 1998), disputó tres Copas Mundiales. Brasil 2014, en la que fue eliminado en Cuartos de Final por Alemania; Rusia 2018, en la que se coronó campeón al derrotar en la Final a Croacia; y Qatar 2022, en la que cayó con Argentina en la última instancia.

Por lo que el balance es altamente positivo para el estratega de 57 años, que ya anunció que dejará el cargo una vez culminada la participación de los galos en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En resumen, el saldo, en total, le da: una Copa del Mundo, un subcampeonato mundial y una Liga de Naciones de la UEFA (derrotó a España en la temporada 2020/2021).

Aun así, Didier Deschamps admite que le queda el dolor por el título que se le escapó en los penales con el combinado comandado por Lionel Scaloni, aquel recordado 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha: ”No hay revancha en el fútbol. Argentina ha ganado y no podemos hacer nada. Es una nueva competición y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible”.

En esa misma línea de inevitablemente dar vuelta la página y enfocarse en el certamen que se llevará a cabo en suelo norteamericano, Deschamps, frente a la zona que le tocó, en conversación con Olé, opinó: ”Como en cada Copa del Mundo hay 6 o 7 equipos que pueden ganar. Pero, al final llega solo uno y para eso hay que ganar ante todos los equipos”.

Kylian Mbappé también admitió su dolor por la Final del Mundial 2022 que perdió con Argentina

En una charla que mantuvo con Jorge Valdano para Movistar+ en octubre de este año, Kylian Mbappé, a raíz de la Final de Qatar 2022 con Argentina, expresó: “Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido”.

Y advirtió: ”Esa final me marcó para siempre. No pensás en marcar en una final, sino en ganarla. Perder duele mucho, sobre todo en una final. Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez. Espero ganar el Mundial 2026. Es un sueño levantar la Copa del Mundo otra vez”.

El grupo que le tocó a Francia en el Mundial 2026

Si bien no hay un ”Grupo de la Muerte”, el que integra Francia es uno de los que, a priori, se percibe como más complicado. Al actual subcampeón mundial, en el sorteo que se llevó a cabo el último 5 de diciembre, le tocó Senegal, Noruega y el Ganador de la segunda llave del Torneo Clasificatorio Intercontinental que saldrá de Bolivia, Surinam o Irak.

En síntesis: