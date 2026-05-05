El ataque que sufrió Atlético de Madrid en Londres al mejor estilo Copa Libertadores

Este martes 5 de mayo el Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2025/2026. En la ida en el Estadio Metropolitano empataron 1 a 1 (goles de Viktor Gyokeres y Julián Alvarez), por lo que la serie quedó totalmente abierta para el duelo que tendrá lugar en el Emirates Stadium desde las 21:00 horas CET.

Para tal compromiso, el plantel que comanda Diego Simeone se instaló desde el lunes en el Courthouse hotel Shoreditch de la ciudad de Londres, en donde inesperadamente no pudo llevar a cabo de manera adecuada el punto principal de la estancia. Básicamente, descansar con total naturalidad para llegar frescos al choque que dirimirá un pase para la Final de Budapest.

Resulta que cerca de la 1:30 de la madrugada algunos jugadores del Atlético de Madrid e integrantes del cuerpo técnico del Cholo advirtieron una serie de detonaciones que claramente interrumpieron su sueño. Según reporta el diario Marca, las explosiones se percibieron por algunos minutos, pero no fueron las únicas.

Cerca de las 2 de la mañana se volvieron a escuchar estruendos típicos de fuegos artificiales por la misma zona, muy cercana del hotel en donde se estaba alojando el conjunto colchonero, lo que ya se captó como un plan que tenía el fin de no dejarlos dormir en las horas previas al enfrentamiento con el equipo que comanda Mikel Arteta.

Frente a este malestar, la dirigencia de la institución española, en las primeras horas de este martes 5 de mayo, presentó su descargo ante la UEFA, ente organizador de la competencia, pero de momento no aparenta haber motivos para aplicar alguna sanción, en este caso, al elenco anfitrión.

Bayern Munich y PSG se enfrentan el miércoles

Tras conocerse el primer clasificado para la Final que se jugará el 30 de mayo en el Arena Puskás de Budapest, Hungría, el miércoles 6 de mayo también a las 21:00 horas de Europa Central, se resolverá la otra plaza entre Bayern Munich y París Saint-Germain en el Allianz Arena.

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Vale recordar que la ida que se desarrolló la semana pasada en el Parque de los Príncipes terminó 5 a 4 a favor de los dirigidos por Luis Enrique, en lo que fue considerado por la prensa mundial como uno de los mejores partidos de la historia de la Champions League.

En síntesis