Marc Cucurella, polémico tras su llegada a Real Madrid: “Mística”

El lateral, formado en Barcelona, que se encuentra en el Mundial con la Selección de España, acordó su llegada al Merengue en los últimos días.

En los últimos días, Real Madrid se movió fuerte en el mercado de pases. Con la llegada de José Mourinho y la ratificación de Florentino Pérez como presidente, los fichajes se hicieron realidad. Marc Cucurella, que se formó en la Masía -la cantera de Barcelona– llegó al Merengue a cambio de 55 millones de euros. En pleno Mundial, en el cual representa a la Selección de España, el lateral se refirió a su cambio de club.

Desde El Mundo le consultaron a Marc Cucurella cómo era pasar a Real Madrid desde Chelsea tras haberse formado como jugador en Barcelona y el lateral afirmó: “La vida tiene diferentes etapas. Me ha tocado tomar una decisión importante y y no tengo ninguna duda”.

Además, agregó: “Cualquier futbolista sueña con competir en la élite y en grandes clubes. Cuando eres niño sueñas con jugar en grandes equipos y creo que el Real Madrid es uno de ellos. Tiene una mística… no sé cómo decirlo. Es impredecible. Creo que se ha visto muchas veces en las remontadas históricas“.

Cucurella solamente jugó 7 minutos en la Primera de Barcelona. (Foto: Getty).

Ilusión por las noches de Champions

“Quiero experimentar esas noches mágicas de Champions. Es una cosa que como futbolista creo que a todo el mundo le agrada. Si te dan la oportunidad de vivir eso, quedan pocas dudas”, completó Marc Cucurella que a una vez que regrese del Mundial se sumará al Real Madrid que conduce técnicamente José Mourinho.

El paso de Cucurella por Barcelona

Sus primeros pasos en el fútbol formativo fueron en Espanyol, pero poco tiempo después llegó a las Infantiles de Barcelona y allí hizo todo su recorrido. Entre 2012 y 2018, Marc Cucurella estuvo en las formativas del elenco culé. Solamente jugó 7 minutos en la Primera del Barça en un encuentro de Copa del Rey ante Murcia y ya para 2018 pasó a Eibar.

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