Tras vencer a Cristiano Ronaldo y con el Mundial a la vista, Nahitan Nández recibió el pedido de los hinchas de Boca

El rumor quedó instalado: Nahitan Nández quiere volver a Boca y la fluida relación con Juan Román Riquelme sería la autopista para que el uruguayo emprenda su regreso desde Arabia Saudita, a poco de finalizar la temporada. El último fin de semana, con el Al-Qadsiah venció nada menos que al puntero Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo y su posteo se llenó de mensajes de hinchas de Boca pidiendo su regreso. Es más: hasta limitó los comentarios.

Los mensajes de los hinchas de Boca.

“Volvé a Boca dejá las vacaciones en Arabia vení a jugar la que te robaron”. “Dale uruguayo que todo el Mundo Boca te espera!”. “Te estamos esperando León”. “Vení a ganar la Copa Nahitan, dejá las vacaciones dale”. No es la primera vez: cada posteo del uruguayo en Instagram rebalsa de pedidos de regreso, de palabras de aliento, demostrándole que lo extrañan, que lo quieren volver a ver con la azul y oro y que nunca se olvidaron de él.

El equipo de Nández se encuentra en la cuarta ubicación, a falta de tres fechas de que termine la Saudi Pro League. El uruguayo jugó todos los partidos como titular a excepción de un partido en el que no fue convocado. Lleva 8 goles en lo que va del torneo y el último fin de semana se dio el gusto de ser parte del 11 que venció al puntero por 3 a 1, aunque sigue a 11 puntos del primero.

Se sabe que a mediados de año, Boca estará buscando sus refuerzos pensando en lo que se le viene en el segundo semestre, especialmente en las fases finales de la Copa Libertadores, que quedarán suspendidas entre junio y julio por el Mundial. Y entre esos nombres de jerarquía que buscaría Riquelme estaría el de Nández, que ya le dio un guiño al club para regresar.

Al uruguayo le queda todavía un año de contrato, ya que en Arabia firmó hasta junio del 2027. Y por eso es que el periodista Tati Civiello en su canal de Kick contó que el club tendría que abonar la cláusula de salida de Nández, que ronda los 5 millones de dólares.

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Nahitan es titular indiscutido en su equipo árabe. Foto Nahitan Nández.

Su llegada también dependerá de otro dato: liberar uno de los cupos de extranjero si es que el Celtic de Escocia compra la totalidad del pase de Marcelo Saracchi. Así, quedaría el lugar libre para que se pueda sumar el uruguayo.

Despedida y deseo de volver

En julio de 2019, Nahitan se despidió de los hinchas en la Bombonera. Las tribunas lo despidieron bajo el grito de “uruguayo, uruguayo” y sus lágrimas fueron suficientes para entender que esa no sería el adiós definitivo. La puerta siempre quedó abierta y con ganas de abrirla.

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En aquel entonces, Boca aceptó la transferencia del volante al Cagliari de Italia a cambio de 20 millones de dólares, de los cuales 14 iban a las arcas xeneizes por el 70% del pase, además de sumar el 10% en caso de una futura venta. Su cupo de extranjero, liberado tras su salida, fue ocupado por el italiano Daniele De Rossi, quien llegó días más tarde. Así, se le cumplía el sueño de jugar en Europa.

Tres años después, Boca le reclamó al Cagliari a través de la FIFA una cifra no abonada por el pase, además de intereses por los retrasos en los pagos. El equipo de Cerdeña debió abonar entonces dos millones de euros más el 5% de intereses anuales para cerrar el caso.

En el 2024, Nández se fue de Italia, con su contrato vencido luego de 165 partidos, seis goles y 18 asistencias. Cuando le preguntaron si le gustaría volver, respondió: “Sí, sí. Boca y Peñarol, claramente. Me gustaría volver vigente”. El equipo uruguayo de donde surgió y el equipo donde claramente le quedaron cuentas pendientes.

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El uruguayo se despidió de Boca en el 2019. Getty Images.

“Nosotros ganamos el campeonato argentino y la Supercopa Argentina. Después perdimos la final de la Copa Libertadores”, contó aquella vez. “Es hermoso. Boca es un club acostumbrado a pelear todos los títulos, pero el levantar una copa para todo el jugador es algo lindo”.

A sus 28 años finalmente firmó un contrato por tres años con el equipo árabe, que estaba recién ascendido. Dos años más tarde, con 66 partidos jugados en total y a los 30 años, con el Mundial por delante, las chances de mudarse nuevamente están más vivas que nunca. Y los hinchas se lo hacen sentir.

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“¿Querés la 8 de Boca?”, le preguntó un hincha. ¿Habrá pronta respuesta?