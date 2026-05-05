Mauricio Pochettino sorprendió al marcar que Lionel Messi y Kylian Mbappé son incompatibles

El París Saint-Germain buscó hacerse con la Champions League acumulando en un mismo plantel figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Sin embargo, solo le alcanzó para mantener su hegemonía en la Ligue 1, porque su deuda histórica con la Orejona la logró saldar recién tras la salida de estas tres figuras, bajo el mando de Luis Enrique en la campaña 2024/2025.

El motivo por el que no llegó al éxito a nivel internacional, tal vez, fue porque ninguno de los entrenadores pudo hacer que cada uno de los futbolistas, por más apellido que tengan, pudiera trabajar en pos del equipo. Algo que dio a entender Mauricio Pochettino, el primer entrenador que tuvo Leo en su experiencia por la capital francesa.

“Messi quería construir desde abajo, lento, con asociaciones y pases. Porque tiene la calidad para tener la pelota y gambetear a uno, dos, tres. En cambio, Mbappé si estábamos atrás y recuperábamos la pelota, buscaba el espacio”, explicó el actual técnico de la Selección de Estados Unidos en una conversación que mantuvo con el podcast The Overlap.

Asimismo, contó que el ahora delantero del Real Madrid se quejaba cuando Leo o el resto de sus compañeros no aprovechaban su velocidad: ”Era darle la pelota y que corra. Si jugábamos para Mbappé, no podíamos jugar para Messi. Pero después cuando jugábamos para Messi, Mbappé decía: ´Mi cualidad es correr, pero no puedo’”.

Mauricio Pochettino también opinó sobre Neymar

Por otro lado, Pochettino también habló sobre Neymar, a quien destacó por sus condiciones, pero, aparentemente, apuntó por su disciplina: “En términos de talento, Neymar está al nivel de Mbappé, Messi, Maradona, Ronaldinho, pero el fútbol no se trata solo de talento o habilidades. A Ney le gusta el fútbol, pero le encantaba bailar… le encantaba irse de fiesta. Puedo decirlo, es de conocimiento público. Es así. Disfruta la vida de esa manera, como Ronaldinho también. Corazón enorme, sí, persona encantadora también, pero para mí es doloroso porque solo los disfrutamos durante un período muy corto en comparación con alguien como Messi. Maradona, por ejemplo, o Neymar, o Ronaldinho… imaginen si hubieran jugado más tiempo como Messi”.

Los tres títulos que consiguieron Lionel Messi y Kylian Mbappé en el PSG

Durante los dos años que jugaron juntos en el París Saint-Germain, Lionel Messi y Kylian Mbappé lograron dos títulos de la Ligue 1 y uno de la Supercopa de Francia. En tanto que en la Champions League apenas alcanzaron los Octavos de Final. En la edición 2021/2022 cayeron con el Real Madrid, mientras que un año después, en la misma instancia, fueron superados por el Bayern Munich.

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En síntesis