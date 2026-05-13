El italiano que intentará que la Lazio vuelva a ser campeón después de 7 años admitió que le gustaría dirigir a Boca.

Este miércoles 13 de mayo desde las 21 horas CET, la Lazio de Maurizio Sarri se medirá al Inter de Milán de Cristian Chivu en el Estadio Olímpico de Roma por la Final de la Copa Italia 2025/2026. Las Águilas se ganaron el derecho de definir el certamen al desplazar en la semifinal a Atalanta, mientras que el Nerazzurro hizo lo propio con el Como 1907.

Este encuentro en la capital italiana será especial para varios de los protagonistas. Entre ellos, el estratega de la Lazio que intentará gritar campeón de la competencia por primera vez (también para Lautaro Martínez, quien busca su novena consagración con el elenco milanés desde su arribo en 2018).

En ese mismo sentido, pretende sumar una nueva estrella a su historial, puesto que en su estadística solo resaltan el título que logró de la Serie A en 2020 como técnico de la Juventus y el de la Europa League 2018/2019 que se adjudicó al frente del plantel principal del Chelsea (venció 4 a 1 al Arsenal en la Final).

Y quizás esto también pueda llegar a ser el cierre ideal para su etapa como entrenador en Europa (que ya acumula 19 clubes y 6 categorías en un camino que se extiende por más de 30 años) y así dedicarse a cumplir su sueño: dirigir a Boca. Él mismo lo contó en una entrevista que le otorgó en 2024 al periódico italiano la Gazzetta dello Sport.

Maurizio Sarri en la previa de la Final de la Copa Italia entre Lazio e Inter. Getty Images.

“No me veo en mi ‘último baile’. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en la Bombonera serían una experiencia única“, comentó Maurizio Sarri que a sus 67 años se mantiene con ganas de seguir trabajando en el fútbol.

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Boca y la incógnita que surgió con el puesto de entrenador tras la eliminación del Torneo Apertura 2026

La continuidad de Claudio Úbeda más allá de mitad de año no está asegurada ni mucho menos. Tras caer con Huracán en la Bombonera, lo que hizo que se despidiera tempranamente del Torneo Apertura 2026, quedó tambaleando. De modo tal que si no consigue el pase a los Octavos de Final de la Copa Libertadores con los dos partidos que le quedan por la fase de grupos (vs. Cruzeiro y Universidad Católica, ambos en la Bombonera) es muy posible que no renueve el contrato que vence el próximo 30 de junio.

En síntesis

Maurizio Sarri disputa la Final de la Copa Italia con Lazio este 13 de mayo .

disputa la Final de la Copa Italia con Lazio este . El técnico Maurizio Sarri ganó la Serie A en 2020 y la Europa League 2018/2019.

ganó la Serie A en 2020 y la Europa League 2018/2019. El contrato de Claudio Úbeda con Boca Juniors vence el próximo 30 de junio.