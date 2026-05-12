Con Real Madrid e Inter de Milán tras los pasos de Nico Paz, Fábregas le recomendó pasar otro año en Como

El entrenador apuntó al costado más sentimental del futbolista y su familia, buscando tener una chance de retenerlo ante la avanzada de dos gigantes del fútbol europeo.

Con el triunfo 1-0 sobre Hellas Verona del último domingo, por la jornada 36 de la Serie A, Como 1907 aseguró ya su participación en competiciones europeas para la próxima temporada y ahora tendrá dos fechas por delante, ante Parma y Cremonese, para intentar que ese torneo sea nada menos que la Champions League.

A solo dos puntos de Roma y Milan, que están disputándose el último boleto al certamen continental de clubes UEFA por excelencia, el objetivo que comparten su entrenador Cesc Fábregas y la directiva pasa por mantener a los mejores futbolistas del plantel si esa clasificación se concreta, sabiendo que Nico Paz, su máxima figura, está muy cerca de ser recomprado por Real Madrid en 9 millones de euros.

También saben en Como que Inter de Milán, flamante campeón de la Serie A, está atento a los pasos que pueda seguir el equipo Merengue luego de activar la cláusula de recompra y decidido a hacerle una generosa oferta económica para que vuelvan a desprenderse de él para sumarlo a las filas propioas.

Pero Fábregas no tiene intenciones de darse por vencido sobre la posibilidad de retener a Nico para que dispute una temporada más en el club, con el valor simbólico de que podría ser la primera en la historia que los encuentre participando de la Champions League. “Ha crecido muchísimo y pasar otro año con nosotros sería muy beneficioso para su desarrollo”, manifestó en entrevista con Cadena COPE.

Nico Paz dará que hablar en el mercado europeo.

“Todavía no lo hemos hablado en profundidad porque estamos jugando muchos partidos. No hemos tomado ninguna decisión, porque ni él ni Real Madrid nos han dicho nada todavía. Estamos tranquilos porque tanto él como su familia son gente muy humilde. Por eso creo que tomará la decisión correcta“, continuó el ex jugador de Barcelona.

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Una lucha en inferioridad de condiciones

Cesc Fábregas dijo entender perfectamente que aunque Nico Paz es jugador del club, es Real Madrid el que corre con ventaja en las negociaciones para definir su futuro, no solo por la cláusula de recompra que se aseguró al momento de venderlo sino también por el propio peso del nombre de la institución.

“Estamos hablando de un gran chico que nos ha dado muchísimo, y creo que nosotros también le hemos dado mucho a él. Nos entendemos a la perfección, pero al fin y al cabo, somos el Como, la presión no es la misma“, explicó en diálogo con COPE.

Por esa razón, el DT busca apuntar al costado sentimental del futbolista: “Casi lo considero un hijo porque tanto él como su padre confiaron en mí desde el principio, cuando el equipo acababa de ascender a la Serie A, encajamos tres goles en nuestro debut contra Juventus y fuimos eliminados en Coppa Italia por Sampdoria. Siguieron creyendo que yo era el entrenador adecuado y que Como era el mejor lugar para Nico”.

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Nico Paz, el 10 de Como que jugará el Mundial y resolverá el futuro a su regreso.

Los números de Nico Paz en Como

Desde su arribo a Como procedente de Real Madrid para el inicio de la temporada 2024/2025, Nicolás Paz, de 21 años, ha disputado un total de 75 partidos oficiales, contabilizando casi seis mil minutos en cancha, en los que aportó 19 goles y 17 asistencias.

Data clave

Como 1907 aseguró su clasificación a competiciones europeas tras vencer 1-0 al Hellas Verona.

aseguró su clasificación a competiciones europeas tras vencer 1-0 al Hellas Verona. Real Madrid planea ejecutar la cláusula de recompra de Nico Paz por 9 millones de euros.

planea ejecutar la cláusula de recompra de por de euros. Nico Paz registra 19 goles y 17 asistencias en 75 partidos oficiales con el club.