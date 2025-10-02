Mientras deslumbra en Real Madrid, Franco Mastantuono agigantó su cotización y dejó en ridículo a Vinícius Jr.

El progreso de Franco Mastantuono es tan indisimulable como contundente. Con 18 años de edad recién cumplidos, la perla surgida de las divisiones inferiores de River Plate se ha ganado un lugar de privilegio en Real Madrid, para muchos el club más grande del mundo, lo que habla a las claras de todo su potencial y de todo su talento.

Sin ir más lejos, en las últimas horas, el oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, protagonizó un crecimiento sencillamente brutal en torno a su valor de mercado. El mismo, según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, prácticamente se duplicó y promete seguir agigantándose progresivamente.

Lisa y llanamente, en las últimas horas, la cotización de quien ya es internacional con la Selección Argentina absoluta que comanda estratégicamente Lionel Scaloni pasó de los 30 a los 50 millones de euros. Una suba que se esperaba, aunque no muchos imaginaron que se trataría de algo tan importante dada la corta edad de Mastantuono.

Cabe recordar que, hace apenas medio año, el valor de mercado del volante argentino era de solamente 15 millones de euros. Es decir, menos de la tercera parte de su cotización actual. A su vez, en junio de 2024, cuando todavía no tenía 17 años, Mastantuono costaba 10 millones de la propia moneda. Un avance notable.

Franco Mastantuono, la nueva joya argentina. (Foto: Getty)

Este crecimiento dejó muy expuesto a un compañero de Mastantuono en Real Madrid como el mismísimo Vinícius Jr., catalogado como uno de los mejores delanteros del globo terráqueo en el presente. Sin embargo, los flojos rendimientos del brasileño en este inicio de temporada, le han generado un profundo revés.

Publicidad

Publicidad

El propio portal web Transfermarkt indicó que el valor de mercado del ex jugador de Flamengo se redujo en nada más ni nada menos que 20 millones de euros, pasando de los 170 a los 150 millones de la propia moneda. Una pésima noticia para el brasileño teniendo en cuenta que, a fines de 2024, su cotización era de 200 millones.

Precisamente, esta situación que involucra tanto al argentino como al brasileño se da en el marco de un supuesto enojo del primero con el segundo, quienes, paralelamente, libran una suerte de competencia por un puesto en el once titular diagramado por Xabi Alonso pese a que no son futbolistas de las mismas características.

Los 10 jugadores más valiosos de la actualidad

Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones de euros Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros Erling Haaland (Real Madrid): 180 millones de euros Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros Bukayo Saka (Arsenal): 150 millones de euros Vinícius Júnior (Real Madrid): 150 millones de euros Pedri (Barcelona): 140 millones de euros Florian Wirtz (Liverpool): 140 millones de euros Jamal Musiala (Bayern Munich): 140 millones de euros Federico Valverde (Real Madrid): 130 millones de euros

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid: el primer dilema que Franco Mastantuono le genera a Xabi Alonso tras el Derbi