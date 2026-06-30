Mientras la rompe en el Mundial con Brasil, Vinícius Jr le trae un dolor de cabeza a Real Madrid por su contrato

En 2027 finaliza el vínculo del delantero con el Merengue y su rendimiento en la cita de la FIFA puede complicar los planes de los blancos.

Aunque toda la atención de los futboleros está sobre el Mundial 2026, la agenda de los clubes sigue en marcha. Real Madrid ya cerró incorporaciones para la temporada que está por comenzar, pero tiene una situación incómoda pendiente con respecto a Vinícius Júnior.

El brasileño, una de las principales figuras del club español, afrontará la última campaña de su contrato. Hasta el momento, las partes no lograron ponerse de acuerdo en la renovación, aunque Florentino Pérez adelantó que su intención es extender ese vínculo.

Marca explicó cómo está la situación entre las partes e informó que Real Madrid está dejando que Vinícius Júnior se desempeñe con tranquilidad en el Mundial. Tras la cita, volverán a sentarse para tratar de encontrar un acuerdo para la continuidad del jugador.

Actualmente, Vini percibe alrededor de 20 millones de euros por temporada por vestir la camiseta del Merengue. El jugador pretende un incremento para llegar a los 30 millones por campaña. Aunque su reciente desempeño no lo justifica, sus actuaciones en el Mundial pueden ayudarlo a acercarse a esa cifra.

Vinícius Júnior ante Japón. (Foto: Getty)

Hasta el momento, no hay ofertas formales por el brasileño que puedan presionar a Real Madrid. Desde el entorno del club deslizaron que hay sondeos con fuertes propuestas económicas desde Arabia Saudita. Su rendimiento en el Mundial puede ayudarlo a generar interés en otros gigantes de Europa y complicar a los blancos en las negociaciones.

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Vinícius Júnior completó una gran fase de grupos para Brasil

En los tres primeros duelos de Brasil, que avanzó como líder de su zona con 7 unidades, Vinícius Júnior aportó 4 goles y repartió 1 asistencia. Ante Japón no logró sumar estadísticas individuales de este calibre, aunque volverá a intentarlo en los octavos de final ante Noruega.

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