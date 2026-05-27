El delantero brasileño brilla con la camiseta de Real Madrid, pero ya tiene un plan para sus próximos años.

A los 25 años, Vinícius Júnior se prepara para disputar su segundo Mundial con la Selección de Brasil con un rol más central en el elenco de Carlo Ancelotti. El entrenador lo conoce de Real Madrid y sabe cuáles son las armas que ofrece el extremo.

En los últimos años, el carioca supo ser una pieza clave del Merengue para aportar a conquistas en la Champions League. Sin embargo, Vini ya está pensando en lo que pasará una vez que decida dejar de vestir la camiseta del conjunto madrileño.

Tal como reveló este miércoles en una entrevista con Caze TV, Vinícius tiene en mente volver a representar a Flamengo, equipo en el que comenzó su carrera. Entre 2017 y 2018, el delantero jugó solamente 12 partidos con el Mengao, que le sobraron para demostrar su potencial y dar el salto a Europa.

Vinícius Júnior con la camiseta de Flamengo. (Foto: Getty)

“Voy a volver. Ah… ¡No voy a volver tan viejo, eh! Empecé a jugar muy joven. No estoy harto, pero también extraño al Flamengo, ¿no? Pero no voy a volver ahora, no”, avisó el atacante de Real Madrid, que prometió que regresará más temprano que tarde al Fla.

Y se extendió sobre las posibles fechas de su vuelta: “En los próximos tres o cuatro años no. Tengo 25 años todavía. ¿Volver en 8, 9 años? No, ahí no. Ahí ya estoy muy viejo. ¡Tengo que ganar la Libertadores con el Flamengo!”.

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La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).

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