Los hinchas destrozaron a una figura de Brasil tras la eliminación en el Mundial: “No es ni la sombra de lo que fue”

La Canarinha no pudo ante un Erling Haaland excepcional y se despidió de la cita, cosechando un nuevo fracaso mundialista.

El Mundial 2026 entregó este domingo una nueva sorpresa. La Selección de Noruega eliminó a Brasil por 2-1 en el MetLife Stadium por los octavos de final. Con un doblete de Erling Haaland, los nórdicos completaron el batacazo y de nada sirvió el descuento de Neymar en tiempo adicionado.

En las redes sociales, futboleros de todo el planeta, pero sobre todo hinchas brasileros explotaron contra Vinícius Júnior por su participación en el duelo de este domingo. El de Real Madrid fue titular, pero no logró imponerse a pesar de ser la máxima figura del equipo.

En todo el compromiso, Vini disparó solamente dos veces y fue tendencia por no haber pateado el penal que le fue otorgado a Brasil antes de los 15 minutos del primer tiempo. Bruno Guimaraes tomó la pelota y Orjan Nyland se lo atajó, en una clara señal de lo que se venía.

A pesar de que fue el volante quien falló esta chance valiosa, las críticas recayeron sobre Vinícius, ya que muchos hinchas consideraron que él debió hacerse cargo del penal por su condición de figura del equipo. “Se va a reprochar tanto no haber pateado”, soltó uno de los usuarios.

Otro, en cambio, disparó: “Florentino, mandar lejos a Vinícius que ya no es ni la sombra de lo que fue”. Un tercero fue más allá: “Brasil afuera por el cag** de Vinícius que no se hizo cargo del penal”

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Noruega espera rival para los cuartos de final

Los nórdicos hacen historia en el Mundial 2026 de la mano de Erling Haaland y disputarán el sexto partido de la cita. Ahora, chocarán ante el vencedor entre México e Inglaterra, que se miden más tarde este domingo en el Estadio Azteca.

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