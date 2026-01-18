Nadie los tenía en cuenta, pero en el Toulouse crecen dos opciones para la Selección Argentina

La Ligue 1 viene siendo una competencia en la que se están logrando forjar varios de los futbolistas de la Selección Argentina. Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi del Olymique de Marsella, Nicolás Tagliafico en el Lyon, Facundo Medina en el Racing de Lens, y Valentín Barco y Joaquín Panichelli en el Racing de Estrasburgo, son los que fueron citados del campeonato francés en el último tiempo.

Y desde el país del subcampeón del mundo podrían seguir llegando nuevas alternativas para la Albiceleste, pero en este caso ya pensando en lo que será en el post de la participación del torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, que se presume que seguirá siendo con Lionel Scaloni al mando (las partes involucradas al respecto hicieron mención de una renovación, pero de momento su contrato miente como fecha de expiración julio del 2026).

Se trata de dos futbolistas que en la actualidad se están destacando en el Toulouse FC. Uno es Santiago Hidalgo (que para el oído del hincha argentino suena un poco más porque tuvo su paso por la primera división de Independiente y por la Sub 20 de la Selección Argentina) y el otro Julián Vignolo (de 35 partidos en la Primera Nacional con Racing de Córdoba).

Incluso, ambos fueron protagonistas este sábado 17 de enero en la goleada de su equipo sobre el Niza por 5 a 1. El exdelantero del Rojo marcó 2 tantos y ya suma 4 gritos en 14 presencias en la Ligue 1 (solo suma 335 minutos que son algo menos que cuatro partidos enteros), mientras que el volante por izquierda hizo su debut en la red desde su salto al elenco principal de los Violetas (un gol en 54 minutos repartidos en 6 compromisos).

Asimismo, tanto Santiago Hidalgo como Julián Vignolo acumulan mayor protagonismo en la Copa de Francia. Los dos fueron titulares el último 10 de enero en el triunfo del Toulouse sobre el Angers en los penales luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular. Ahora, chocará con Amiens el próximo 4 de febrero por los Octavos de Final.

Joaquín Panichelli sigue peleando arriba en la tabla de goleadores de la Ligue 1

Por su parte, Joaquín Panichelli se mantiene como uno de los máximos artilleros de la Ligue 1 de Francia. El cordobés de 23 años acumula 10 goles en 17 partidos con el Racing de Estrasburgo y solo es superado por Mason Greenwood, que exhibe 12 en la misma cantidad de encuentros con la camiseta del Olympique de Marsella.

