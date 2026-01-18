Lautaro Martínez se sigue afianzando como uno de los grandes goleadores de la temporada. El Toro marcó el gol con el que el Inter de Milán venció 1 a 0 a Udinese en condición de visitante este sábado 17 de enero por la jornada 21 de la Serie A, en la cual el Nerazzurro ocupa el primer puesto de la tabla con 49 unidades.

De esta manera, el atacante de la Selección Argentina continúa con su gran racha goleadora. Ya son 7 tantos (y 2 asistencias) en los últimos 10 partidos por el certamen doméstico, siendo, claramente, una de las claves para que los de Chivu escalaran a la cima. Además, acumula 4 gritos en la UEFA Champions League, en la que se mantienen con chances de clasificar directamente a los Octavos de Final (exhiben 12 puntos de 18 posibles).

Pero aparte del aspecto colectivo, Lautaro Martínez está agigantando su nombre en la historia de la Serie A. Porque ya son 126 gritos con la camiseta del Inter de Milán en la liga italiana, lo que, por un lado, hizo que superara la marca de Gonzalo Higuaín, quien firmó 125 anotaciones entre sus participaciones con el Napoli, Juventus y Milan.

Y por el otro, el ex Racing ya se metió entre los 50 máximos artilleros en la historia del fútbol azzurro. Comparte el puesto 49 con Domenico Berardi del Sassuolo. Por cierto, se ubica a 4 goles del registro de Paulo Dybala (42), a 27 de Hernán Crespo (27) y a 57 de Gabriel Batistuta (13), mientras que para ingresar al top 10 le faltan 63 tantos (puesto ocupado por Alberto Gilardino).

Lautaro Martínez entre los máximos goleadores de la temporada

Lautaro Martínez, una vez más, se coloca entre los máximos goleadores de la temporada de las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y la Ligue 1). Ostenta 15 tantos en 27 encuentros del Inter de Milán, cifra que le sirve para aparecer en el sexto escalón (misma cantidad que Ferran Torres del FC Barcelona).

Por encima tiene a: Harry Kane (Bayern Munich) de 32 goles en 28 partidos, Kylian Mbappé (Real Madrid) de 30 en 26, Erling Haaland (Manchester City) de 26 en 30, Mason Greenwood (Olympique de Marsella) de 20 en 26 y a Igor Thiago (Brentford) de 17 en 23.

Por su lado, Julián Alvarez, de una racha de 8 partidos sin anotar en LaLiga con el Atlético de Madrid, al congelarse en sus 11 celebraciones cayó al puesto 15 de dicha clasificación.

