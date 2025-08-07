Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL EUROPEO

Ni Buffon ni Van der Sar: Cristiano Ronaldo eligió al mejor arquero con el que jugó

El Bicho se decantó por uno de sus excompañeros dentro de una larga lista de figuras.

Por Agustín Vetere

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr.
© GettyCristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr.

A los 40 años, Cristiano Ronaldo continúa entregando fútbol mientras busca convertirse en el primero de la historia en alcanzar la marca de mil goles anotados. Hacia atrás, el portugués tuvo una imponente carrera en la que vistió algunas de las camisetas más prestigiosas.

Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y actualmente Al Nassr fueron los equipos dónde anotó 800 goles. Pero la cifra asciende al sumar los 138 tantos que gritó con la Selección de Portugal.

Pero no todo en su carrera refiere a logros individuales. Junto a excelentes compañeros, el Bicho supo triunfar en los principales campeonatos en Europa y la lista de leyendas que jugaron a su lado es interminable, teniendo en cuenta que representó a equipos grandes en cada liga dónde se desempeñó.

En ese contexto, en 2023, Goal Arabia le pidió a Ronaldo que hiciera un once ideal con los mejores compañeros con los que compartió cancha. Una difícil tarea que lo hizo decidirse por algunos y dejar a varias estrellas fuera de la consideración.

El puesto del arquero ya lo puso en aprietos por la cantidad de opciones a disposición, pero CR7 no tuvo dudas y se decantó por Iker Casillas, el ídolo de Real Madrid. Compartieron 6 campañas en el Merengue y sumaron 7 títulos, incluyendo una Champions League.

Cristiano Ronaldo junto a Iker Casillas en Real Madrid. (Foto: Getty)

Cristiano Ronaldo junto a Iker Casillas en Real Madrid. (Foto: Getty)

Publicidad

Con el español disputó 228 encuentros, más que con ningún otro arquero. Sin embargo, en la lista había otras opciones para elegir de la talla de Edwin van der Sar, Keylor Navas, Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, David De Gea y David Ospina, entre otros.

El XI ideal de compañeros de Cristiano Ronaldo

Detrás de Casillas, el luso continuó armando su equipo. Entonces, sería: Iker Casillas; Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Marcelo; Toni Kroos, Paul Scholes, Luka Modric; Gareth Bale, Karim Benzema y Wayne Rooney.

Los 3 equipos de Europa que buscan sacar a Facundo Buonanotte de Brighton

ver también

Los 3 equipos de Europa que buscan sacar a Facundo Buonanotte de Brighton

Mientras Messi cobra 20 millones en Inter Miami, este es el insólito salario que tendrá Thomas Müller en Vancouver

ver también

Mientras Messi cobra 20 millones en Inter Miami, este es el insólito salario que tendrá Thomas Müller en Vancouver

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Iker Casillas polemizó al ubicar a un mediocampista argentino por encima de Toni Kroos
Fútbol europeo

Iker Casillas polemizó al ubicar a un mediocampista argentino por encima de Toni Kroos

Iker Casillas explicó por qué Dibu Martínez no es el mejor arquero del mundo
Fútbol Internacional

Iker Casillas explicó por qué Dibu Martínez no es el mejor arquero del mundo

El polémico tuit de Iker Casillas tras el premio The Best que ganó Messi: "No entiendo"
Fútbol europeo

El polémico tuit de Iker Casillas tras el premio The Best que ganó Messi: "No entiendo"

Vélez realizó una oferta formal para llevarse a Zeballos: la respuesta de Boca
Boca Juniors

Vélez realizó una oferta formal para llevarse a Zeballos: la respuesta de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo