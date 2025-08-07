Ni Buffon ni Van der Sar: Cristiano Ronaldo eligió al mejor arquero con el que jugó

A los 40 años, Cristiano Ronaldo continúa entregando fútbol mientras busca convertirse en el primero de la historia en alcanzar la marca de mil goles anotados. Hacia atrás, el portugués tuvo una imponente carrera en la que vistió algunas de las camisetas más prestigiosas.

Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y actualmente Al Nassr fueron los equipos dónde anotó 800 goles. Pero la cifra asciende al sumar los 138 tantos que gritó con la Selección de Portugal.

Pero no todo en su carrera refiere a logros individuales. Junto a excelentes compañeros, el Bicho supo triunfar en los principales campeonatos en Europa y la lista de leyendas que jugaron a su lado es interminable, teniendo en cuenta que representó a equipos grandes en cada liga dónde se desempeñó.

En ese contexto, en 2023, Goal Arabia le pidió a Ronaldo que hiciera un once ideal con los mejores compañeros con los que compartió cancha. Una difícil tarea que lo hizo decidirse por algunos y dejar a varias estrellas fuera de la consideración.

El puesto del arquero ya lo puso en aprietos por la cantidad de opciones a disposición, pero CR7 no tuvo dudas y se decantó por Iker Casillas, el ídolo de Real Madrid. Compartieron 6 campañas en el Merengue y sumaron 7 títulos, incluyendo una Champions League.

Cristiano Ronaldo junto a Iker Casillas en Real Madrid. (Foto: Getty)

Con el español disputó 228 encuentros, más que con ningún otro arquero. Sin embargo, en la lista había otras opciones para elegir de la talla de Edwin van der Sar, Keylor Navas, Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, David De Gea y David Ospina, entre otros.

El XI ideal de compañeros de Cristiano Ronaldo

Detrás de Casillas, el luso continuó armando su equipo. Entonces, sería: Iker Casillas; Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Marcelo; Toni Kroos, Paul Scholes, Luka Modric; Gareth Bale, Karim Benzema y Wayne Rooney.

