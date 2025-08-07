Mientras Messi cobra 20 millones en Inter Miami, este es el insólito salario que tendrá Thomas Müller en Vancouver

A lo largo de las últimas décadas, la MLS recibió a decenas de figuras de las grandes ligas europeas para que finalicen sus carreras. Hoy por hoy, Lionel Messi es la principal cara de esta competencia, pero la Pulga no está solo, sino que varias leyendas contemporáneas eligieron su mismo camino.

Este es el caso de Thomas Müller, que decidió en esta temporada ponerle fin a su relación de ensueño con Bayern Múnich para cerrar su etapa como futbolista como profesional en el torneo estadounidense.

El jugador de 25 años fue presentado este miércoles como flamante refuerzo de Vancouver Whitecaps, que hoy se encuentra en la segunda colocación de la Conferencia Oeste de la MLS. Con el campeón del mundo en Brasil 2014, el combinado canadiense podría dar un salto de calidad y convertirse en candidato.

A pesar de ser uno de los futbolistas más experimentados y con mayor nombre de la liga, Müller percibirá un salario notablemente menor al que recibe Messi desde su arribo a Inter Miami. Incluso, en su primer semestre la cifra es sorprendentemente baja, aunque se acomodará en 2026.

El inusual salario de Thomas Müller en la MLS

No sorprende que Lionel Messi sea uno de los futbolistas con mejor salario del planeta. Con las Garzas, el delantero rosarino cobra alrededor de 20,4 millones de euros anuales, todo esto sin contar acuerdos de patrocinios y otros negocios que pueda tener por fuera del acuerdo con su club.

Pero el caso de Müller es diferente. Aunque en Bayern Múnich cobraba un monto similar al actual del astro argentino, el alemán iniciará cobrando poco menos de 600 mil euros en su primer semestre con Vancouver Whitecaps. Esto se debe a que se trata de la fórmula Fondos de Asignación Específica, asignada a clubes que superan la masa salarial establecida.

Afortunadamente para el campeón del mundo con la Selección de Alemania, su nómina aumentará para el 2026, dónde pasará a cobrar alrededor de 6,4 millones de euros por este primer año completo con el club canadiense.

