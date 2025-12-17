Tragedia en el fútbol inglés: murió un delantero de 21 años en un violento accidente tras un partido

El mundo del fútbol lamenta una nueva y repentina pérdida. Es que este martes falleció Ethan McLeod, con solo 21 años. Su club, Macclesfield FC, confirmó este miércoles por la mañana la trágica noticia a través de un sentido comunicado que impactó en todo el planeta.

El fallecimiento se produjo por la noche en Inglaterra, cuando el extremo regresaba del partido que terminó con victoria por 2-1 ante Bedford Town por la National League North, sexta categoría del fútbol inglés.

McLeod se estrelló en la autopista M1 contra una de las barreras de contención y perdió la vida en el lugar a pesar del rápido auxilio de las fuerzas médicas y de seguridad. “La noticia del fallecimiento de Ethan ha devastado a todo nuestro Club y no hay palabras que puedan transmitir el inmenso sentimiento de tristeza y pérdida que sentimos ahora”, publicó Macclesfield FC.

En la misma línea, Wolverhampton, institución en dónde realizó las inferiores, también expresó sus condolencias con un emotivo comunicado: “Observaremos un minuto de silencio en el partido del primer equipo del sábado contra Brentford, para recordar y honrar a Ethan”.

Con gran pesar y una abrumadora sensación de surrealismo, el Macclesfield FC puede confirmar el fallecimiento del delantero de 21 años Ethan McLeod. Anoche, mientras regresaba de Bedford Town, Ethan se vio involucrado en un accidente automovilístico en la M1 que trágicamente le quitó la vida.

Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestro primer equipo, que tenía toda la vida por delante. Pero más que eso, la personalidad contagiosa de Ethan lo hizo querer por todos aquellos con quienes entró en contacto.

Al darlo todo en todo lo que hacía, Ethan nos impulsó sin esfuerzo a todos a ser lo mejor que podemos ser, tanto dentro como fuera de la cancha. El profesionalismo y la ética de trabajo inquebrantable de Ethan inspiraron a todos, y su entusiasmo por la vida puso sonrisas en todos nuestros rostros, incluso en los días más oscuros.

La noticia del fallecimiento de Ethan ha devastado a todo nuestro Club y no hay palabras que puedan transmitir el inmenso sentimiento de tristeza y pérdida que sentimos ahora.

Las profundas cicatrices mentales provocadas por la muerte de Ethan sin duda nunca sanarán, pero una cosa es segura y es que el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, sin importar cuánto tiempo pase en el futuro. Ethan vivirá en nuestros corazones y mentes por siempre y, sin importar lo que depare el futuro, su sonrisa única que nos hipnotizó a todos nunca será olvidada.

Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Ethan en este momento profundamente traumático, junto con la seguridad de que brindaremos todo el apoyo que podamos a quienes lo necesiten. Que descanses en paz, Ethan. Siempre serás un Silkman.

