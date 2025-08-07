Los 3 equipos de Europa que buscan sacar a Facundo Buonanotte de Brighton

Está cerca el inicio de la temporada en las principales competencias de Europa, por lo que el mercado de pases está al rojo vivo. En Inglaterra, Brighton & Hove Albion analiza qué hacer con la situación de Facundo Buonanotte, que regresó de un préstamo.

El volante ofensivo de 20 años viene de representar a Leicester City, que perdió la categoría, en una cesión de apenas una campaña. Con el objetivo de dar un nuevo paso en su prometedora carrera, el rosarino analiza propuestas para elegir su próximo destino.

Las Gaviotas decidieron negociarlo y, aunque aún no están confirmados los términos que pretenden para desprenderse de él, ya hay tres clubes interesados en contar con Buonanotte, tal como adelantó César Luis Merlo. Nottingham Forest, que jugará la Europa League, le ofrece la chance de continuar en el fútbol inglés.

Por otro lado, los otros dos caminos posibles están en la Bundesliga. El que más atrae al futbolista argentino es Borussia Dortmund, que se desprendió de algunas piezas importantes y necesita caras nuevas. La otra opción está en Bayer Leverkusen, ya sin Xabi Alonso como entrenador.

Lo cierto es que Buonanotte analiza con cuidado su próximo paso ante la chance de dar un paso al frente en la Selección Argentina. A pesar de su corta edad, supo formar parte del elenco comandado por Lionel Scaloni en el último año y necesita continuar demostrando para ganarse un lugar recurrente en la Albiceleste.

Los números de Facundo Buonanotte en la Premier League

Buonanotte disputó 50 partidos con la camiseta del Brighton, anotando en cinco oportunidades y asistiendo en 2. Además, en los 2.493 minutos que sumó dentro del campo de juego, recibió 10 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

Publicidad

Publicidad

En la última temporada en Leicester, el argentino jugó 35 encuentros de carácter oficial. En un total de 1.701 minutos, el zurdo aportó 6 goles y 3 asistencias, recibiendo 9 tarjetas amarillas. Sumando toda su estadía en la Premier League, fueron 11 anotaciones y 5 asistencias en 85 apariciones.

ver también Los dos jugadores que buscan salir de Chelsea y podrían destrabar la llegada de Garnacho