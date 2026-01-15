Durante 13 temporadas, Frank Lampard visitó la camiseta de Chelsea. Allí hizo historia y se convirtió en ídolo, pero antes de pasar a New York City para ponerle punto final a su trayectoria, en la temporada 2014/15 pasó por Manchester City y allí fue compañero de Sergio Agüero.

Si bien Lampard pasó años con Didier Drogba en Chelsea o con Wayne Rooney en la Selección de Inglaterra, el mediocampista no dudó en elegir al Kun como el delantero más letal con el que jugó. Hace algunos años, en diálogo con Sky Sports, Lampard afirmó: “Agüero está en lo más alto para mí”.

Además, agregó: “He tenido la suerte de jugar con grandes jugadores. Siempre hablo de Didier Drogba porque era un delantero completo que te daba todo. Pero si hablamos de un goleador puro, Agüero es el mejor con el que he jugado. Pep lo puso a prueba y le dijo: ‘Necesito que hagas esto para el equipo’. Y eso lo ha mejorado mucho”.

Sergio Agüero. (Foto: Getty).

El paso de Frank Lampard por Manchester City

Frank Lampard tuvo su estreno en Swansea y luego pasó por West Ham, pero a mediados de 2001 acordó su arribo a Chelsea y allí se quedó hasta 2014. A mediados de aquel año, el mediocampista llegó a un acuerdo con el City Group y arregló jugar la temporada 2014/15 en Manchester City -38 partidos y 8 goles- para luego ir a Estados Unidos a vestir la casaca de New York City.

Lampard y Agüero en 2014. (Foto: Getty).

