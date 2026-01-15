Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Ni Drogba ni Rooney: Frank Lampard eligió a un argentino como el mejor delantero que tuvo como compañero

El mediocampista supo brillar con la camiseta de Chelsea y también de la Selección de Inglaterra, además tuvo un breve paso por el City.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Frank Lampard
© GettyFrank Lampard

Durante 13 temporadas, Frank Lampard visitó la camiseta de Chelsea. Allí hizo historia y se convirtió en ídolo, pero antes de pasar a New York City para ponerle punto final a su trayectoria, en la temporada 2014/15 pasó por Manchester City y allí fue compañero de Sergio Agüero.

Si bien Lampard pasó años con Didier Drogba en Chelsea o con Wayne Rooney en la Selección de Inglaterra, el mediocampista no dudó en elegir al Kun como el delantero más letal con el que jugó. Hace algunos años, en diálogo con Sky Sports, Lampard afirmó: “Agüero está en lo más alto para mí”.

Además, agregó: “He tenido la suerte de jugar con grandes jugadores. Siempre hablo de Didier Drogba porque era un delantero completo que te daba todo. Pero si hablamos de un goleador puro, Agüero es el mejor con el que he jugado. Pep lo puso a prueba y le dijo: ‘Necesito que hagas esto para el equipo’. Y eso lo ha mejorado mucho”.

Sergio Agüero. (Foto: Getty).

Sergio Agüero. (Foto: Getty).

El paso de Frank Lampard por Manchester City

Frank Lampard tuvo su estreno en Swansea y luego pasó por West Ham, pero a mediados de 2001 acordó su arribo a Chelsea y allí se quedó hasta 2014. A mediados de aquel año, el mediocampista llegó a un acuerdo con el City Group y arregló jugar la temporada 2014/15 en Manchester City -38 partidos y 8 goles- para luego ir a Estados Unidos a vestir la casaca de New York City.

Lampard y Agüero en 2014. (Foto: Getty).

Lampard y Agüero en 2014. (Foto: Getty).

Publicidad
La inesperada reacción del Kun Agüero al gol anulado de Racing ante Flamengo por la Copa Libertadores

ver también

La inesperada reacción del Kun Agüero al gol anulado de Racing ante Flamengo por la Copa Libertadores

DATOS CLAVE

  • Frank Lampard definió a Sergio Agüero como el delantero más letal de su carrera.
  • El mediocampista inglés jugó 38 partidos y marcó 8 goles en el Manchester City.
  • Frank Lampard integró el plantel del Chelsea durante 13 temporadas consecutivas desde 2001.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Benjamín Agüero se la jugó y eligió entre su abuelo Diego Maradona y Messi
Lionel Messi

Benjamín Agüero se la jugó y eligió entre su abuelo Diego Maradona y Messi

Kun Agüero chicaneó a Racing y respaldó a Marcos Rojo por su incierto presente en Boca: “Es bromista”
Fútbol Argentino

Kun Agüero chicaneó a Racing y respaldó a Marcos Rojo por su incierto presente en Boca: “Es bromista”

Agüero dio la razón a Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid
Mundial de Clubes

Agüero dio la razón a Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid

FIFA considera que Franco Mastantuono será figura del Mundial 2026
Mundial 2026

FIFA considera que Franco Mastantuono será figura del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo