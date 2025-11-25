Pocas familias en la historia del fútbol mundial cargan con un legado tan monumental y polarizador como la Agüero-Maradona. Todo a raíz de la relación que tuvieron hace años Sergio Agüero y Gianinna Maradona, padres de Benjamín Agüero, quien hoy con 16 años se proyecta en las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente.

Por lo que desde sus primeras horas a principios del 2009 mamó el fútbol, siendo este un tema tan natural en su día a día, al que no le escapa ni aunque quisiera hacerlo. Por eso, no tuvo problemas para dar su visión respecto a quién es su favorito en el eterno debate entre cuál es mejor de Diego Maradona y Lionel Messi.

”En mi defensa yo vi a Messi, a mi abuelo no lo pude ver. Yo vi a Messi y sé el sentimiento que creó en la gente. Pero igual la gente que me dice que mi abuelo fue un crack y dios, todo eso, los entiendo también, pero no lo viví. Entonces me quedaría con Messi”, opinó Benjamín Aguero en una conversación que mantuvo con la cuenta de Instagram Kratos.

No obstante, aclaró que en el plano personal no mantiene dudas entre elegir al campeón del mundo en México 1986 y el ganador de la Copa Mundial de Qatar 2022: ”Después como persona, bueno, prefiero a mi abuelo, pero yo viví a Messi”.

Por otra parte, Benjamín Agüero, cuando tuvo que inclinarse entre Lamine Yamal y Julián Alvarez optó por el delantero del Atlético de Madrid, entre Messi y Cristiano Ronaldo nuevamente seleccionó al rosarino, y entre el Kun Aguero y Ángel Di María, en este caso, aunque dudó, le tiró la sangre y se quedó con su padre.

El Kun Agüero desmintió que Lionel Messi sea el padrino de Benjamín Agüero

En 2022, en una charla que mantuvo con TyC Sports, el Kun Agüero rompió con el mito que se instaló alguna vez y que perduró durante años de que Lionel Messi era el padrino de Benjamín. “No, no. Eso sí alguien lo inventó. El padrino de Benja es mi mejor amigo, eso descartado. Salió una vez y viste como son las redes pero nada que ver que Leo sea el padrino”, aclaró el ex Independiente y Manchester City entre otros.