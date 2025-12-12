Julián Alvarez confirmó su futuro: ¿Por qué lo critican?

Palo tras palo, Julián Álvarez está viviendo un momento raro en el Atlético de Madrid. Llegó como la gran estrella y hoy varios sectores del club lo miran de reojo. Vamos a hablar del presente de Julián, sus declaraciones, su futuro y todo lo que rodea a una de las grandes figuras de la Selección Argentina.

Julián Álvarez está atravesando un momento extraño para la enorme figura que es. El delantero de 25 años venía con una racha rara: no marcaba de visitante. La rompió frente al PSV con un gran partido (además dio el pase clave para el tercer gol), pero desde el 30 de septiembre hasta ahora solo hizo un gol en Liga y en los últimos ocho partidos fue muy cuestionado por falta de efectividad.

Simeone fue claro: el problema de Julián es solo de contundencia. De sus 10 goles en la temporada, solo uno fue fuera de casa y en 20 partidos no marcó en la mitad. El Cholo insistió en que la falta de gol es general del equipo, no solo de Julián. Pero se mezclaron muchas cosas. Parte de la hinchada empezó a decir que su bajón tenía que ver con una supuesta intención de forzar la salida al Barcelona, acusándolo casi de traición. Algo totalmente ilógico.

No ayudó que Enrique Cerezo, presidente del club, dijera que Julián “no está en la línea que tiene que estar”, aunque después matizó que los futbolistas son humanos, no robots. El resultado: otra voz importante que reflejó que el momento del araña no era el mejor.

Medios como AS titulan que “no sale del pozo” o que “le falta brillo”, y en redes muchos hinchas dicen que no los representa. El propio Julián salió al cruce: “A mí no me molesta que hablen. Lo que se dice por ahí no es lo que realmente pasa. Estoy enfocado en el Atlético y mi sueño es ganar otro Mundial con Argentina y la Champions con el Atleti. El club está creciendo muchísimo y estamos para pelearle a cualquiera”.

Julián Alvarez lleva 11 goles en 21 partidos en la temporada. (Foto: Getty).

Su sequía tiene mucho que ver con el funcionamiento del equipo: muchas veces el Atlético se planta lejos del área rival y Julián puede pasar 45 minutos sin tocar un balón dentro del área. Es un equipo que prioriza defender y salir de contra, y todavía no genera sociedades fluidas.

Giuliano Simeonese pasó varios partidos importantes en el banco, perdiendo Julián un socio ideal que ya conocemos de la Selección y los Juegos Olímpicos. Hoy su principal compañero es Baena, y con Sørloth recién empezamos a ver algo interesante, sobre todo en el último partido contra el PSV. Antes era difícil encontrarlos conectados.

Elogios para Julián

Diego Forlán, leyenda del Atlético, lo bancó full: “Es un grandísimo goleador, no se olvida de marcar. Es normal este bache. El año pasado rindió bárbaro y esta temporada empezó muy bien”. Simeone, en conferencia, cerró: “Ojalá Julián siga por la línea del partido con el PSV, que fue ultra necesario”.

