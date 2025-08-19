Fue compañero de Beckham en Manchester United, se retiró a los 31 años y se convirtió en sacerdote: “Le respondo a un superior como a un DT”

Sir Alex Ferguson estuvo al frente del Manchester United por 27 años, a lo largo de ese tiempo centenares de jugadores vistieron la camiseta de los Red Devils; algunos se transformaron en verdaderas leyendas del club, mientras que otros apenas disputaron un puñado de minutos. Dentro de este último grupo, hay varios con historias de vida bastante particulares, pero ninguna como la de Phil Mulryne.

Phil Mulryne llegó al Manchester United con apenas 16 años, proveniente de su Irlanda del Norte natal; en la academia de los Red Devils se desarrolló como mediapunta, un número 10 clásico, y fue figura en la conquista de la FA Youth Cup 1995. Eso lo llevó a que Ferguson lo hiciera debutar en primera.

Sin embargo, Mulryne se encontró con un plantel donde David Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham y Ryan Giggs, donde jugar era prácticamente imposible. En 1999 y con apenas cinco partidos disputados en la primera del United, el norirlandés dejó el club para irse al Norwich City, donde jugó casi 200 partidos hasta su salida en 2005.

El Manchester United de finales de los ’90s, un equipo plagado de estrellas.

La lesión que casi le cuesta su carrera y el noble gesto de Ferguson

En su primera temporada con Norwich, Mulryne sufrió una fractura en su pierna; lesión que, de acuerdo a sus propias palabras, casi le cuesta su carrera. En ese momento, descubrió la bondad de Sir Alex Ferguson. “Me desperté esa noche en el hospital y la primera llamada que recibí fue suya. Me ofreció volver al club para toda mi rehabilitación, fue un año después de que yo me fuera”, relató Mulryne.

“Fue algo increíble, para mí fue una muestra de la persona que es. De la forma en que trataban a las personas en el club, no sólo en la cancha, sino también fuera. Fue una muestra hermosa del club y de las personas en él”, completó al respecto el ex futbolista.

Phil Mulryne como 10 y capitán de Irlanda del Norte.

“No tenemos TV en el monasterio, sólo una habitación con computadoras. Así que allí miro los highlights de tres minutos, con eso me mantengo al tanto“, reconoció en diálogo con Belfast Live sobre su actualidad y cómo continúa siguiendo al Manchester United en su nueva vida.

El retiro con 31 años y su cambio de vida para dedicarse a la religión

Phil Mulryne decidió retirarse del fútbol con 31 años tras pasos por Cardiff, Leyton Orient y King’s Lynn. Allí decidió cambiar su vida y dedicarse a la religión, hasta convertirse en sacerdote en 2017. Aún así, pasar la mitad de su vida en el fútbol lo lleva a mantener algunas prácticas en su vida cotidiana.

“Tengo un superior en el monasterio al que le respondo como si fuera un DT, un entrenador“, reconoció al presentarse en un evento de la academia del Manchester United. “Haber estado aquí fue un sueño hecho realidad, tuve una carrera fantástica”.

Desde 2017, Phil Mulryne es sacerdote en Irlanda del Norte.

“Mi padre fue un gran fanático del Manchester United, crecí escuchando sobre George Best, como muchos jugadores de Irlanda del Norte. Llegar con 16 años, jugar en el primer equipo fue algo increíble. También jugar en el Norwich”, cerró Mulryne, que hoy predica la religión pero que nunca olvida su etapa como futbolista profesional.

