Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron cuál de los posibles refuerzos los entusiasma más

Marcelo Gallardo tiene claro que River tiene que reforzarse para 2026. El año que termina no fue el esperado, hubo resultados adversos y un equipo que nunca logró fluir. Además, en las últimas semanas se confirmaron algunas bajas de peso como las de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja, por lo que salir a la búsqueda de refuerzos es necesario.

En esta oportunidad, la dirigencia pretende hacer incorporaciones de jerarquía en puestos puntuales y que la mecánica sea -siempre y cuando se pueda- hacer préstamos con opción de compra. El Millonario se encuentra en negociaciones con cuatro futbolistas: Fausto Vera, Santiago Ascacibar, Gianluca Prestianni y Julio Soler.

Bolavip, a través de su canal de WhatsApp -River Plate Fans- propuso una encuesta para que los hinchas elijan cuál de los posibles refuerzos los entusiasmaba más y el resultado fue categórico: una inmensa mayoría votó por Gianluca Prestianni, en segundo lugar quedó Santiago Ascacibar, tercero fue Fausto Vera y cuarto fue Julio Soler.

¿Cómo estás las negociaciones de River?

FAUSTO VERA

Todo indica que el mediocampista va a ser el primer refuerzo de River. El ex Argentinos Juniors no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro y actualmente se encuentra de vacaciones. Desde Núñez buscan un préstamo con opción de compra, la cual rondaría los cuatro millones de dólares. Un detalle no menor es que el dinero de ese préstamo se deduciría del monto final de la operación en caso de comprarlo en un futuro.

SANTIAGO ASCACIBAR

El capitán de Estudiantes viene de ser campeón el pasado sábado y la semana que viene deberá jugar el Trofeo de Campeones ante Platense. Desde hace unos días que River negocia por el volante central y hay optimismo en Núñez. Bolavip pudo saber que el Ruso está cada vez más cerca, pero no habrá ninguna confirmación hasta que el Pincha no termine de competir. El Millonario buscará comprar un 50% de su pase.

GIANLUCA PRESTIANNI

Prestianni se encuentra en Benfica e interesa en River. La dirigencia del Millonario ya dio el primer paso y ofreció un préstamo con opción de compra, la cual rondaría los 5 millones de dólares. El ex Vélez no ve con malos ojos arribar a Núñez, pero el elenco portugués no lo ve muy viable, por lo que todo indica que Gallardo tendrá que salir a buscar otra alternativa como volante creativo.

JULIO SOLER

Tras la partida de Milton Casco, en River consideran determinante ir a la carga por un lateral izquierda y el nombre apuntado es el de Julio Soler, por el que ya hubo contactos formales. El Millonario aspira a lograr un préstamo con opción de compra. El ex futbolista de Lanús analizará la propuesta y responderá en los próximos días. Desde Bournemouth no pondrían palos en la rueda para que se marche.

