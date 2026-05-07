Niklas Süle se retira a los 30 años: “Me metí en la ducha y lloré durante 10 minutos”

El excapitán del Borussia Dortmund decidió colgar los botines y reveló algunos de los momentos más oscuros de su carrera.

Niklas Süle puso fin a su carrera deportiva. El defensor central alemán, 49 veces internacional con el seleccionado germano, dos veces mundialista (2018, 2022), campeón de Champions con Bayern Múnich y referente del Borussia Dortmund confirmó que dejó el fútbol luego de estar cerca de sufrir la tercera lesión de ligamentos de su carrera.

La decisión la tomó tras salir lesionado en el partido del último fin de semana vs. Hoffenheim, donde no pudo completar el primer tiempo. Si bien la rotura de ligamentos que inicialmente se pensaba no fue tal, Süle entendió que era el llamado de atención que necesitaba: “Me quedó clarísimo que todo había terminado“, reconoció el pódcast Spielmacher, confirmando su retiro.

Niklas Süle temió una tercera rotura de ligamentos y dejó el fútbol a los 30 años. (Getty)

“No podía imaginar nada peor que estar ilusionado con el futuro y de un momento a otro tener que afrontar mi tercera rotura del ligamento cruzado”, explicó Süle, que temió por la rotura de ligamentos luego de lo que fue una rápida prueba en el vestuario durante el partido del fin de semana.

“Lo sentí cuando nuestro médico me hizo la prueba en el vestuario del Hoffenheim. Miró al fisioterapeuta y negó con la cabeza, y el fisioterapeuta también la hizo y no sentí nada. Me metí en la ducha y lloré durante diez minutos”, relató.

Süle fue internacional en dos Mundiales con Alemania. (Getty)

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Süle confesó que sufría con el peso en Bayern Múnich

Si bien nunca fue un jugador mediático, en los últimos años, tras sus lesiones de ligamentos, se empezó a hablar del peso y el aspecto físico de Niklas Süle. Tema que se toco aún más con el Borussia Dortmund que llegó a la final de la Champions League 2023/24.

Süle se remontó a su era en el Bayern Múnich para hablar sobre el tema y contó: “En el Bayern había pesaje los jueves. Para cumplir, el miércoles ayunaba todo el día, y estaba un rato en el sauna, con una campera impermeable. Bajaba más de 2 kilos. Y el finde ya volvía a estar igual que antes”. Un claro reflejo de que a pesar de disfrutar el fútbol, hubo varios episodios que lo llevaron a un temprano retiro.

Síntesis

Niklas Süle se retiró por temor a sufrir su tercera rotura de ligamento cruzado.

se retiró por temor a sufrir su cruzado. El jugador decidió retirarse tras una prueba médica en el vestuario ante el Hoffenheim .

. La posibilidad de otra lesión grave fue el llamado de atención para finalizar su carrera.