Panichelli, en llamas: volvió a marcar un gol, sigue de racha y le mandó otro mensaje a Scaloni pensando en la Selección Argentina

Por la décima fecha de la Ligue One, en condición de local en el Stade de la Meinau, Racing de Estrasburgo se enfrentó con Auxerre con el objetivo de lograr una nueva victoria que le permita seguir dentro de los cuatro primeros de la competencia y no perderle pisada al PSG.

Luego de un primer tiempo sin tantos, al minuto de la segunda mitad, el delantero argentino sensación del momento, Joaquín Panichelli, abrió el marcador. Después de una buena jugada por la banda izquierda, Nanasi envió un centro al ras del piso, y el ex Mirandés apareció en el segundo palo para empujarla.

Tweet placeholder

Con este tanto, el surgido de las divisiones inferiores de River llegó al noveno tanto en la Ligue One y es el máximo goleador en soledad del torneo. Además, contando el resto de las competencias (Copa de la Liga y UEFA Conference League), acumula 10 tantos en 13 presentaciones.

A lo largo de esta temporada, Panichelli irrumpió con fuerza en el fútbol francés, ya que además de ser el goleador de la liga, le convirtió un doblete al PSG en el Parque de Los Príncipes en el empate 3 a 3 y también le hizo un tanto al Olympique de Lyon en la derrota de su equipo por 2 a 1.

De cara a la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en la fecha FIFA de noviembre, en la que se enfrentará en un amistoso ante Angola, el delantero de 23 años volvió a ponerle presión al entrenador para su primera convocatoria en la mayor.

Publicidad

Publicidad

Joaquín Panichelli habló sobre la chance de jugar con la Selección Argentina

“Tengo un buen presente y para el argentino es lo máximo que le puede pasar ser citado para la Selección Argentina”, explicó el delantero de 23 años en una entrevista concedida a ESPN. Además, explicó que por el momento ningún integrante de la Albiceleste se contactó con él.

“Por el momento no. Uno siempre espera que lo observen. Trato de no pensar en eso, en rendir bien en mi club y así las cosas buenas fueron y van a ir llegando”, explicó al respecto de un posible llamado de Scaloni y su cuerpo técnico para conocer su situación.

ver también El jugador que confirmó que Valentín Barco acertó con su temprana salida de Boca: “Avanzó”