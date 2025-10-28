Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Comparan al ex River Joaquín Panichelli con una gloria de la Premier League: “Es magnífico”

El delantero atraviesa un gran presente en Racing de Estrasburgo y su entrenador, Liam Rosenior, habló maravillas de él.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Joaquín Panichelli
© @RCSAJoaquín Panichelli

Uno de los delanteros del momento es Joaquín Panichelli. El cordobés, que se formó en las Inferiores de River, brilló en Reserva, pero no llegó a debutar en Primera División tuvo un muy buen paso por el fútbol español y en el último mercado de pases arribó a Racing de Estrasburgo, que se desempeña en la Ligue 1 de Francia.

Desde su llegada a Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli jugó 12 partidos en los que marcó nueve goles, entre ellos dos a PSG y uno a Lyon. Liam Rosenior es el entrenador de Racing de Estrasburgo y quedó claro que confía en el delantero argentino, sin ir más lejos en seis de los nueve partidos de la Ligue 1 jugó los 90 minutos, mientras que en los tres restantes también estuvo en cancha, aunque no todo el partido.

Gran elogio de Rosenior para Panichelli

Liam Rosenior dialogó con la prensa y al ser consultado por Joaquín Panichelli dejó una interesante reflexión y lo comparó con una leyenda de la Premer League: “Panichelli es como el Alan Shearer argentino. Ya no hay muchos delanteros de ese tipo que sean tan buenos en el área. Su ritmo de cabezazo es increíble, lo hace constantemente en los entrenamientos. Es magnífico, no me sorprende su inicio“.

Panichelli habló de River

El atacante dialogó con La Red hace algunos días y afirmó: “A River solo le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver. Siempre que puedo, intento ver los partidos. River es lo más grande que hay en Argentina. Estoy agradecido porque me permitió estar donde estoy ahora. No lo llamo revancha, pero sería lindo volver”.

¿Le saca el puesto a José López en la Selección Argentina? Joaquín Panichelli, con más goles que Julián Alvarez y Lautaro Martínez

ver también

¿Le saca el puesto a José López en la Selección Argentina? Joaquín Panichelli, con más goles que Julián Alvarez y Lautaro Martínez

La extraordinaria carrera de Alan Shearer

Alan Shearer se desempeñó como profesional entre las temporadas 1987/88 y 2005/06 y si bien quedó marcado a fuego por su paso por Newcastle, también vistió las camisetas de Southampton y Blackburn Rovers. En lo que respecta a su trayectoria en clubes, el atacante disputó 726 partidos en los que marcó nada más y nada menos que 374 goles. También tuvo participación en la Selección de Inglaterra en el Mundial de Francia 98 y disputó tres veces la Eurocopa.

Alan Shearer. (Foto: Getty).

Alan Shearer. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Joaquín Panichelli juega actualmente en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.
  • El delantero cordobés lleva 9 goles en 12 partidos en el Racing, incluyendo dos a PSG.
  • El técnico Liam Rosenior comparó a Joaquín Panichelli con la leyenda de la Premier Alan Shearer.
Joaquín Panichelli, en llamas: golazo en Lyon vs. Racing de Estrasburgo para soñar con el llamado de Scaloni a la Selección Argentina

ver también

Joaquín Panichelli, en llamas: golazo en Lyon vs. Racing de Estrasburgo para soñar con el llamado de Scaloni a la Selección Argentina

La confesión de Joaquín Panichelli a casi tres años de su salida de River: “En algún momento me gustaría volver”

ver también

La confesión de Joaquín Panichelli a casi tres años de su salida de River: “En algún momento me gustaría volver”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Leandro Paredes solo necesitó 4 palabras para rendirse ante Milton Delgado
Boca Juniors

Leandro Paredes solo necesitó 4 palabras para rendirse ante Milton Delgado

Josep Martínez atropelló y asesinó a un anciano en silla de ruedas
Fútbol europeo

Josep Martínez atropelló y asesinó a un anciano en silla de ruedas

River hoy: la decisión del club con Lencina, desde Europa buscan a Juan Cruz Meza y la crítica de Maxi López
River Plate

River hoy: la decisión del club con Lencina, desde Europa buscan a Juan Cruz Meza y la crítica de Maxi López

Boca hoy: Renato Gaúcho suena para reemplazar a Úbeda, el Changuito Zeballos sueña con el título y la mente puesta en Estudiantes
Boca Juniors

Boca hoy: Renato Gaúcho suena para reemplazar a Úbeda, el Changuito Zeballos sueña con el título y la mente puesta en Estudiantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo