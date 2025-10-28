Comparan al ex River Joaquín Panichelli con una gloria de la Premier League: “Es magnífico”

Uno de los delanteros del momento es Joaquín Panichelli. El cordobés, que se formó en las Inferiores de River, brilló en Reserva, pero no llegó a debutar en Primera División tuvo un muy buen paso por el fútbol español y en el último mercado de pases arribó a Racing de Estrasburgo, que se desempeña en la Ligue 1 de Francia.

Desde su llegada a Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli jugó 12 partidos en los que marcó nueve goles, entre ellos dos a PSG y uno a Lyon. Liam Rosenior es el entrenador de Racing de Estrasburgo y quedó claro que confía en el delantero argentino, sin ir más lejos en seis de los nueve partidos de la Ligue 1 jugó los 90 minutos, mientras que en los tres restantes también estuvo en cancha, aunque no todo el partido.

Gran elogio de Rosenior para Panichelli

Liam Rosenior dialogó con la prensa y al ser consultado por Joaquín Panichelli dejó una interesante reflexión y lo comparó con una leyenda de la Premer League: “Panichelli es como el Alan Shearer argentino. Ya no hay muchos delanteros de ese tipo que sean tan buenos en el área. Su ritmo de cabezazo es increíble, lo hace constantemente en los entrenamientos. Es magnífico, no me sorprende su inicio“.

Panichelli habló de River

El atacante dialogó con La Red hace algunos días y afirmó: “A River solo le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver. Siempre que puedo, intento ver los partidos. River es lo más grande que hay en Argentina. Estoy agradecido porque me permitió estar donde estoy ahora. No lo llamo revancha, pero sería lindo volver”.

La extraordinaria carrera de Alan Shearer

Alan Shearer se desempeñó como profesional entre las temporadas 1987/88 y 2005/06 y si bien quedó marcado a fuego por su paso por Newcastle, también vistió las camisetas de Southampton y Blackburn Rovers. En lo que respecta a su trayectoria en clubes, el atacante disputó 726 partidos en los que marcó nada más y nada menos que 374 goles. También tuvo participación en la Selección de Inglaterra en el Mundial de Francia 98 y disputó tres veces la Eurocopa.

