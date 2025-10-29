El jugador que confirmó que Valentín Barco acertó con su salida de Boca: “Avanzó”

Tras una salida conflictiva de Boca que incluso le valió la crítica de Juan Román Riquelme, a Valentín Barco le tomó tiempo adaptarse al fútbol europeo, además de dos frustrantes experiencias en el Brighton de la Premier League y Sevilla en LaLiga.

Fue con su arribo a la Ligue 1 para defender la camiseta del Racing de Estrasburgo que, desde la pasada temporada, El Colo pudo empezar a demostrar todo lo bueno que se esperaba de él, tanto haciendo de lateral por banda izquierda como adelantándose varios metros para hacerlo en la mitad de la cancha.

Afianzado como titular, con la confianza del entrenador Liam Rosenior y cada vez mejor valorado por los hinchas, Barco atraviesa su mejor presente desde su llegada a Europa y busca volver a meterse en la carrera para hacerse un lugar en la Selección Argentina de cara al Mundial de 2026.

Quien valoró recientemente la gran actualidad del jugador surgido de Boca fue su compañero Joaquín Panichelli, otro que viene haciendo méritos para llamar la atención de Lionel Scaloni como goleador de la Ligue 1, con ocho tantos en nueve jornadas disputadas.

“Con Valentín Barco nos conectamos muy bien en la cancha y afuera. Acá en Francia está entre los mejores volantes, tenemos muy buena onda. El equipo está muy bien, se nos escapó ante Lyon, contra PSG anduvo bárbaro”, señaló el delantero que pasó por River sin llegar a debutar en Primera División.

Panichelli y Barco hacen buenas migas en Estrasburgo.

Además, marcó el acierto en su decisión de dejar Boca a temprana edad para aventurarse en Europa, decisión muy similar a la que tomó él al dejar el Millonario para jugar en Deportivo Alavés: “Todos se acuerdan de cuando era lateral izquierdo en Boca, pero avanzó. Y ahora se destaca en el mediocampo”, le dijo a ESPN.

El Pedri de Estrasburgo

Tan bien valorada está siendo la producción de Valentín Barco en Europa durante la presente temporada que el diario español Sport lo comparó con Pedri, joya de Barcelona, tras el empate ante PSG. “El Pedri de la Ligue 1 que desquició a Luis Enrique”, se titiló el artículo que dio cuenta de una “tremenda exhibición” del ex Boca en el Parque de los Princípes.

“A las órdenes de Rosenior está sacando a pasear esa polivalencia que le convierte en un futbolista muy útil. Está a un nivel meteórico. Y es, a día de hoy, el mediocentro más en forma de la Ligue 1. Dio un recital en el Parque de los Príncipes y para nada sorprende que le llamen el ‘Pedri del Estrasburgo’, pues todo pasa por sus botas”, lo justificó la periodista Claudia Espinosa.

