En las últimas horas una noticia hizo eco en España. La misma tiene como protagonista a Francisco Medina Piti, ex futbolista de Real Zaragoza y Rayo Vallecano, que recibió una multa debido a que fue captado por una cámara de seguridad mientras rayaba un auto con su llave.

Este hecho ocurrió el 12 de octubre de 2022. Aquel día se dirigió hacia un Audi Q7 que estaba estacionado en el estacionamiento del centro comercial Las Rozas Village y con sus llaves comenzó a rayarlo, ya que pertenecía a José María Garzón, presidente de Atlético Pinto de Madrid.

Ese mismo día Garzón asumió su rol como mandatario en el elenco español y sufrió este incidente en uno de los laterales de su auto. Luego de rayar el vehículo, Piti se escapó del lugar pero quedó captado por las cámaras, por lo que fue denunciado y condenado por el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid.

El auto rayado de José María Garzón. (Captura).

Tras admitir la culpa en esta situación, Medina fue condenado a pagar una multa de 4 euros durante 6 meses, lo que equivale a un costo total de 550 de la misma moneda. Además de esto tuvo que hacerse cargo de todos los gastos que demandaron en el proceso judicial.

“Se declara probado de conformidad por el acusado, Francisco Medina Luna (…), encontrándose el día 12 de octubre de 2022 sobre las 19 horas en el Parking exterior del Centro Comercial de Las Rozas Village en su vehículo, lo aparcó, se bajó y con el ánimo de menoscabar la propiedad ajena y haciendo uso de unas llaves, arañó la puerta delantera derecha, la puerta trasera derecha y la aleta trasera derecha del vehículo Audi Q7, propiedad de José María Garzón asegurado en la Compañía de Seguros (…) causando daños valorados pericialmente en la cantidad de 798,60 euros”, dice la sentencia.

Publicidad

Un dato para tener en cuenta es que en aquel entonces Piti no solamente era jugador de Atlético Pinto, sino que también era copropietario de la institución. Después de esta situación dejó de pertenecer al club y adelantó su salida del club que actualmente milita en la sexta división española.

Datos claves