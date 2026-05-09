Por qué no juega Julián Álvarez hoy en Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo

El delantero argentino no verá acción en el primer partido para El Colchonero desde la dura eliminación en semifinales de Champions League. Tampoco fue convocado Giuliano Simeone.

Atlético de Madrid disputa este sábado, desde las 13.30 en hora de Argentina y con transmisión de Disney+, su primer partido desde la dolorosa eliminación en las semifinales de la Champions League ante Arsenal que lo dejó sin chances de aspirar a coronar la temporada con un título.

Por la jornada 35 de LaLiga que está destinada a coronar al Barcelona como campeón, el equipo que conduce Diego Simeone recibirá en el Estadio Metropolitano al Celta de Vigo, que mantiene la ilusión de clasificarse a la próxima edición de la Champions League.

El Cholo dio a conocer hace horas la lista de futbolistas de convocados para el encuentro, en la que destaca la ausencia de Julián Álvarez, quien había tenido que abandonar la cancha demasiado pronto en el complemento de la revancha de semifinales de Champions ante Arsenal.

Julián Álvarez no verá acción este sábado ante Celta.

¿Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Celta?

📋 Los citados para el encuentro de hoy. pic.twitter.com/sTsOoFyrQm — Atlético de Madrid (@Atleti) May 9, 2026

Si bien Atlético de Madrid no dio cuenta de algún tipo de lesión a través de un parte médico, se supo que fueron molestias físicas la causal de su apresurada salida del terreno de juego en el complemento del partido revancha de semifinales de la Champions League ante Arsenal disputado en Londres.

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El delantero había sufrido un esguince leve de tobillo durante la ida que no le impidió estar en la vuelta, aunque sí afecto el hecho de poder desenvolverse al cien por ciento. Estudios posteriores no detectaron ni el agravamiento de la citada molestia ni una nueva lesión.

En ese sentido, Diego Simeone decidió darle descanso al igual que a su hijo Giuliano Simeone, que tampoco será elegible en el duelo ante Celta. Se espera, además, que El Cholo rote más nombres en la alineación titular para un encuentro en el que se juega poco más que darle un buen espectáculo a sus hinchas.

¿Dónde ver por TV el duelo entre Atlético de Madrid y Celta?

El encuentro que se disputará en el Estadio Metropolitano desde las 13.30 de Argentina podrá verse en vivo y en directo por TV a través de ESPN y de manera online a través de la plataforma de Disney+.

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