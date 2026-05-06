Los cambios y la postura del Atlético de Madrid ante Arsenal le valieron múltiples críticas a Simeone en El Chiringuito: “Siento Vergüenza”

Las salidas de Julián Álvarez y Antoine Griezmann fueron dos de las decisiones que más se le cobraron al entrenador.

La derrota del Atlético de Madrid 1-0 en su visita al Arsenal en el Emirates y la consecuente eliminación en semifinales de la Champions League volvió a dejar a Diego Simeone en el centro de una vieja polémica sobre las formas de competir del equipo Colchonero en la élite del fútbol europeo.

En España especialmente, el paladar de la crítica está acostumbrado a la realidad de dos gigantes como Real Madrid y Barcelona, siempre -o casi- listos para asumir el protagonismo jueguen donde jueguen. Lo del Cholo siempre ha sido más conservador, incluso cuando por los propios éxitos deportivos a los que él mismo ha sabido conducir al Atleti crecieron también las arcas y las posibilidades de competir por más y mejores fichajes para el armado del plantel.

Este martes, en Londres, el último de los sobrevivientes de LaLiga en el certamen internacional de clubes por excelencia de la UEFA procuró replegarse y esperar sus oportunidades de contragolpe. Pudieron funcionar las dos premisas, porque durante largos tramos del encuentro controló y anuló los circuitos del juego Gunner y también contó con ocasiones muy claras para convertir, especialmente la definición sin arquero que falló Giuliano, por la que todo el mundo Rojiblanco continúa reclamando penal. Pero la razón la marca el resultado puesto.

Más cuestionables fueron las decisiones del Cholo en la gestión de las modificaciones y especialmente en las salidas de Antoine Griezmann y Julián Álvarez quedó la sensación de que se produjeron demasiado rápido. Precisamente los cambios, pero también la actitud conservadora del Atleti en e Emirates, le valieron a Simeone múltiples críticas en El Chiringuito de Jugones, programa español por excelencia de la polémica futbolera.

“Alineación, cambios y actitud en campo. Fue una caricatura de equipo. Siento vergüenza como Atlético, porque es un equipo temeroso. Es un equipo sin ambición”, se quejó el ex arquero argentino Jorge D’Alessandro, hace muchos años radicado en España.

❓ ¿Es un fracaso para el Atleti caer en semifinales?



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“Ya hay una mayoría, si quieres silenciosa, en Atlético de Madrid que ya no aguanta más a Simeone. En el Metropolitano todavía no se atreven a manifestarse como el cuerpo se los pide. Están hartos de verse a veintitantos puntos de la cima de LaLiga”, apuntó el periodista Alfredo Duro.

“¿Es un gran entrenador? Sí. ¿Trabaja? Sí. ¿Compite siempre? Sí. Pero es perdedor”, lo sentenció Paco García Caridad. “El momento en el que quitas a Griezmann y a Julián (Álvarez), y apuestas por Sorloth, se acabó”, concluyó Diego Plaza. “No permitirle a Griezmann, con la categoría, con la jerarquía que tiene, terminar su carrera en Atlético de Madrid en cancha, que alguien me lo explique”, se indignó el periodista argentino Matías Palacios.

Los números de Simeone en Champions League

Diego Simeone registra 131 partidos dirigidos en la Champions League con el Atlético de Madrid, en los que acumula 65 victorias, 38 derrotas y 28 empates. Sus dos mejores campañas fueron los subcampeonatos de la temporada 2013/2014, en la que perdió la final ante Real Madrid en tiempos extra; y la 2015/2016, en la que otra vez el equipo Merengue fue su verdugo, en instancia de penales.

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