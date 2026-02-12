La reacción que provocó en Atlético de Madrid la invitación pública de Ronald Araújo para que juegue en Barcelona

La sequía goleadora de Julián Álvarez, que acumula 16 partidos consecutivos sin convertir entre todas las competiciones, lo han vuelto un jugador discutido en la consideración de los hinchas del Atlético de Madrid pero no lo ha privado de tener una gran cantidad de pretendientes que apuestan por su fichaje.

Tampoco lo ha hecho perder la confianza del entrenador Diego Simeone, que se ha repetido defendiéndolo casi en cada conferencia de prensa, ni de la dirigencia, que cree que pronto se destapará y por esa razón no evalúa su venta como una posibilidad.

De hecho, se supo que en el interior del club Colchonero no cayeron nada bien las declaraciones de Ronald Araújo prácticamente haciéndole una invitación pública a jugar en Barcelona justo antes de que ambos equipos se enfrenten en el Estadio Metropolitano por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

“No han sentado nada bien en el Atlético de Madrid ni en el vestuario. No sé si para el argentino, pero para el resto de compañeros es un aliciente lo que ha dicho Araujo. Entienden que en la previa de un partido como el de esta noche no tocaba hacer este tipo de declaración. Y ya te digo, están bastante enfadados“, reveló el periodista Miguel Talavera en El Larguero.

Julián Álvarez no tuvo un buen partido la última vez que enfrentó a Barcelona. (Getty).

¿Qué dijo Araújo?

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el defensor uruguayo expresó cuánto le gustaría tener como compañero al delantero argentino, pero lo que más molestó en Atlético de Madrid fue su referencia a que los mejores jugadores debían jugar en el mejor equipo.

”Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene. Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión”, manifestó Ronald Araújo sobre Julián.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Barcelona?

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este jueves 12 de febrero en el Estadio Metropolitano, desde las 17.00 en hora de Argentina, por el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. La revancha en el Camp Nou está programada para el 3 de marzo.

