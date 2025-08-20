¿Quiebre entre Julián Alvarez y Diego Simeone? Los rumores invaden al Atlético de Madrid

En España ya hablan de ”culebrón” en el Atlético de Madrid después de lo que pasó en la primera fecha de LaLiga en la que al Colchonero se le escaparon los tres puntos del encuentro frente al RCD Espanyol. En resumen el Atleti iba ganando 1 a 0 con un golazo de Julián Alvarez de tiro libre, Diego Simeone decidió reemplazarlo en los últimos minutos y terminó perdiendo 2 a 1.

A la Araña, como nunca antes, se lo vio con clara cara de fastidio por haber salido, un imagen que invitó a los medios del país ibérico a averiguar un poco sobre si se trataba de la primera grieta en la relación entre el delantero de la Selección Argentina y el entrenador que ya lleva 14 temporadas consecutivas al mando del elenco rojiblanco.

Al respecto, en El Chiringuito, programa deportivo de la TV española, hablaron largo y tendido sobre el tema. De modo tal, que llegaron a dar detalles de lo que piensa el entorno de Julián Alvarez. En concreto, le habrían comentado al periodista Matías Palacios, que sienten que se equivocaron en confiar en Diego Simeone.

Y como si fuera poco, habría directivos del Atlético de Madrid que están del lado de Julián, en el sentido de que ven que el Cholo hace rato se está equivocando, tanto en el armado del esquema para encarar cada partido como en los cambios que realiza sobre la marcha de los compromisos.

Asimismo, a este escenario se le suma que hace 4 años que Simeone no logra títulos para el Atleti. El último fue LaLiga 2020/2021. Además, su cuenta pendiente sigue siendo en la UEFA Champions League, en la que en las últimas ocho ediciones apenas alcanzó a llegar a los Cuartos de Final.

Atlético de Madrid necesita un triunfo para calmar las aguas

El Atlético de Madrid buscará disipar los rumores de conflictos internos con un triunfo en su próxima presentación. Luego de caer 2 a 1 con el RCD Espanyol, se medirá al Elche este sábado 23 de agosto a las 19:30 horas local (14:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano, bajo el marco de la segunda jornada de LaLiga 2025/2026.

