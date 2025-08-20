El primer amigo que Franco Mastantuono se hizo en el Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su debut en el Real Madrid este martes 19 de agosto, en el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga, que contó con el Osasuna como rival y con el Santiago Bernabéu como escenario. En total -incluido el tiempo añadido-, el argentino sumó 28 minutos, los cuales le sirvieron para darle a los hinchas un panorama de lo que es su juego.

Y al respecto, su estreno fue dejando algunas perlitas para tener en cuenta, más allá de las repercusiones que pudo haber tenido tanto en los aficionados como en la prensa española (en general, muy buena impresión en todos). Como por ejemplo, los datos que siempre dejan las publicaciones en redes sociales que los futbolistas realizan una vez acabado el partido.

En ese sentido, cabe destacar un posteo que Arda Guler dedicó especialmente a Franco Mastantuono. El turco exhibió una foto en una de sus historias de Instagram, en la que se lo ve conversando con el ex River en una de las jugadas que pudieron compartir en el campo de juego de la Casa Blanca durante casi media hora.

Asimismo, Mastantuono no tardó en reaccionar, añadiendo a la postal una varita mágica y un corazón. De hecho, pasadas las primeras 12 horas del compromiso del Real Madrid con el Osasuna, se trata de la única publicación realizada por el oriundo de Azul en su cuenta de Instagram, algo que, por cierto, es algo inusual en los futbolistas de hoy en día que, prácticamente, es lo primero que hacen cuando abandonan el terreno.

Mastantuono ya se apunta para el encuentro con Oviedo

La actividad del Real Madrid de Xabi Alonso y Franco Mastantuono continúa. Tras el 1 a 0 sobre el conjunto de Pamplona con el tanto de Kylian Mbappé de penal, se enfoca en lo que será el choque de la segunda fecha del campeonato de la primera división de España ante el Real Oviedo, en condición de visitante en el Estadio Carlos Tartiere.

Dicho acontecimiento está pautado por la organización para el domingo 24 de agosto a las 21:30 horas local (17:30 de Argentina). Luego, antes de cerrar el mes con el Mallorca, desviará su atención al sorteo que la UEFA realizará para confeccionar la Fase de Liga de la Champions League, cuya primera fecha será entre el 16 y el 18 de septiembre.

