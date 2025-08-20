Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

El primer amigo que Franco Mastantuono se hizo en el Real Madrid

Una publicación devela la buena onda que creció en estos días entre el nacido en Azul y uno de sus compañeros en el Merengue.

Por Germán Carrara

Arda Guler le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram a Franco Mastantuono tras el 1 a 0 del Real Madrid vs. Osasuna.
© Getty ImagesArda Guler le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram a Franco Mastantuono tras el 1 a 0 del Real Madrid vs. Osasuna.

Franco Mastantuono tuvo su debut en el Real Madrid este martes 19 de agosto, en el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga, que contó con el Osasuna como rival y con el Santiago Bernabéu como escenario. En total -incluido el tiempo añadido-, el argentino sumó 28 minutos, los cuales le sirvieron para darle a los hinchas un panorama de lo que es su juego.

Y al respecto, su estreno fue dejando algunas perlitas para tener en cuenta, más allá de las repercusiones que pudo haber tenido tanto en los aficionados como en la prensa española (en general, muy buena impresión en todos). Como por ejemplo, los datos que siempre dejan las publicaciones en redes sociales que los futbolistas realizan una vez acabado el partido.

En ese sentido, cabe destacar un posteo que Arda Guler dedicó especialmente a Franco Mastantuono. El turco exhibió una foto en una de sus historias de Instagram, en la que se lo ve conversando con el ex River en una de las jugadas que pudieron compartir en el campo de juego de la Casa Blanca durante casi media hora.

Asimismo, Mastantuono no tardó en reaccionar, añadiendo a la postal una varita mágica y un corazón. De hecho, pasadas las primeras 12 horas del compromiso del Real Madrid con el Osasuna, se trata de la única publicación realizada por el oriundo de Azul en su cuenta de Instagram, algo que, por cierto, es algo inusual en los futbolistas de hoy en día que, prácticamente, es lo primero que hacen cuando abandonan el terreno.

Mastantuono ya se apunta para el encuentro con Oviedo

La actividad del Real Madrid de Xabi Alonso y Franco Mastantuono continúa. Tras el 1 a 0 sobre el conjunto de Pamplona con el tanto de Kylian Mbappé de penal, se enfoca en lo que será el choque de la segunda fecha del campeonato de la primera división de España ante el Real Oviedo, en condición de visitante en el Estadio Carlos Tartiere.

Publicidad

Dicho acontecimiento está pautado por la organización para el domingo 24 de agosto a las 21:30 horas local (17:30 de Argentina). Luego, antes de cerrar el mes con el Mallorca, desviará su atención al sorteo que la UEFA realizará para confeccionar la Fase de Liga de la Champions League, cuya primera fecha será entre el 16 y el 18 de septiembre.

Con 5 palabras, Xabi Alonso calificó el debut de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid

ver también

Con 5 palabras, Xabi Alonso calificó el debut de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid

El primer gol de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

ver también

El primer gol de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca ganó pero fue un partido condenatorio para Cavani: otra vez le erró a la pelota y no da para más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Xabi, sincero con el competidor de Mastantuono: ''Es algo puntual''
Fútbol europeo

Xabi, sincero con el competidor de Mastantuono: ''Es algo puntual''

Furor por el debut de Mastantuono: ''El Bernabéu tiene nuevo ídolo''
Fútbol europeo

Furor por el debut de Mastantuono: ''El Bernabéu tiene nuevo ídolo''

El motivo por el que la salida de Echeverri de Manchester City favorece a Mastantuono
Fútbol europeo

El motivo por el que la salida de Echeverri de Manchester City favorece a Mastantuono

Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”
Noticias de la Premier League 2025

Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo