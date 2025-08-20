Es tendencia:
Furor por el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: ”El Bernabéu tiene nuevo ídolo”

Josep Pedrerol, reconocido conductor del programa El Chiringuito, fue categórico para referirse al futbolista argentino.

Por Germán Carrara

Josep Pedrerol dijo en El Chiringuito que Franco Mastantuono es el nuevo ídolo del Real Madrid.
La fiebre en España por Franco Mastantuono no baja. Después de sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid en el partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga frente al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu, el delantero nacido en la ciudad de Azul recibió, una vez más, elogios por todas partes.

Principalmente, de su entrenador Xabi Alonso, quien admitió en conferencia de prensa que quedó conforme con lo que fue su presentación. “Tiene pinta de que me ha gustado, ¿no? Tenía muchas ganas y a veces lo anímico pesa más que lo futbolístico. Su rendimiento es una buena noticia”, expresó el estratega del elenco merengue.

Pero además, hay quienes ya se animan a vaticinar que el Real Madrid está viendo nacer a su próxima leyenda. Así de claro lo lanzó Josep Pedrerol, el reconocido conductor del programa El Chiringuito, el show deportivo por excelencia de la televisión española, en el inicio de la edición de la medianoche de este 20 de agosto.

”El Bernabéu tiene un nuevo ídolo… Franco”, expresó el periodista, que en esa misma línea añadió: “Bien los nuevos. Bien Dean Huijsen, con personalidad; bien Álvaro Carreras; Alexander Arnold, discreto; y, sobre todo, Franco. Franco, como lo llama Xabi Alonso y como su nombre lo indica: Franco Mastantuono”.

Y como si fuera poco, Pedrerol resaltó las esperanzas que el Real Madrid tiene depositadas en el exfutbolista de River: “Un jugador que ilusiona al madridismo. Personalidad con 18 años, mucha personalidad. Nos vamos a divertir con él, seguro”.

Eduardo Aguirre, de El Chiringuito, también se deshizo en halagos para Mastantuono

”Es verdad que tiene personalidad. La que hablaba Xabi Alonso, hoy se vio en el campo. El chaval algo tiene. Promete y mucho y el madridismo está encantado de tenerle”, manifestó Eduardo Aguirre, miembro de El Chiringuito, declarado hincha del Real Madrid y reconocido a nivel mundial por su amistad con Cristiano Ronaldo.

El primer amigo que Franco Mastantuono se hizo en el Real Madrid

El primer gol de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

germán carrara
Germán Carrara

